Estambul vuelve a ser sede de una reunión clave para el intento de negociación entre Rusia y Ucrania este lunes. La cita da continuidad al encuentro del pasado 16 de mayo, cuando Türkiye logró convocar por primera vez en más de tres años de guerra a delegaciones de ambos países. Ahora, tanto Kiev como Moscú presentarán sus propuestas sobre cómo podría lograrse un acuerdo de paz. Sin embargo, el encuentro se da bajo la sombra de una intensificación de ataques cruzados de ambos lados.

Está previsto que esta segunda ronda de negociaciones se lleve a cabo durante las horas de la tarde en el Palacio Ciragan, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y con la participación de agentes de inteligencia turcos.

En el primer encuentro de mayo ambas delegaciones acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros por cada lado, que se completó 10 días después. Además, se comprometieron a mantener el diálogo para avanzar hacia un entendimiento.

Fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien propuso este nuevo encuentro para el 2 de junio, indicando que la delegación estaría liderada por Vladimir Medinsky, el asesor del presidente Vladimir Putin.

Ucrania, por su parte, anunció que su delegación estaría encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, acompañado por Oleksandr Bevz, asesor de la presidencia; Oleksandr Diakov, subjefe del Estado Mayor de la Marina, y el viceministro de Exteriores, Sergiy Kyslytsya.

Expectativas y la cuestión de los memorandos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, indicó este domingo que su gobierno espera “al menos algún avance en el camino hacia la paz” en estas negociaciones. En un mensaje en video, el mandatario repasó los últimos acontecimientos de la guerra en su país y dijo haber abordado con el ministro Umerov las expectativas para la reunión en Estambul.

“Seguimos proponiendo un alto el fuego total e incondicional, junto con medidas dignas y racionales para lograr una paz duradera y confiable. Nuestra propuesta es lógica y realista”, señaló.

Zelenskyy también subrayó que Rusia no había presentado hasta ahora ningún memorando ni borrador con sus expectativas, a pesar de que Ucrania sí lo hizo y reiteró su pedido para que Moscú cumpliera este pedido.

“Nosotros no lo tenemos, Türkiye no lo tiene, y tampoco Estados Unidos. Aun así, intentaremos lograr algún progreso”, enfatizó el presidente sobre el posible memorando.

Por su parte, el asesor ruso Medinsky confirmó que el Kremlin sí recibió el borrador ucraniano con una propuesta de paz. Explicó al medio de noticias Russia Today que el documento les fue entregado en ucraniano e inglés, y que varios puntos clave ya han circulado en medios. Añadió que Rusia anunciaría oficialmente su postura este lunes.

Ataques se intensifican antes de negociaciones

Pero mientras las partes se preparaban para sentarse a la mesa de diálogo, el fin de semana se registraron ataques cruzados, que intensificaron las hostilidades.