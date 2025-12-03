El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo conversaciones este miércoles con sus homólogos del Reino Unido y de los Países Bajos, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza celebrada en la sede de la organización en Bruselas.

En su encuentro con Rutte, las partes abordaron los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, así como cuestiones relativas a la seguridad en el mar Negro.

Fidan también mantuvo una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, en la que se discutió la situación en Gaza, los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la situación en Siria y Líbano, según informaron fuentes diplomáticas turcas.

Además, Fidan afirmó que debe presionarse a Israel para hacer sostenible el alto el fuego en Gaza y permitir la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en la región. Asimismo, al abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania, subrayó la importancia de alcanzar una solución justa y duradera.

No se ofrecieron detalles sobre la reunión de Fidan con el ministro de Exteriores neerlandés, David van Weel.