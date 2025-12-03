TÜRKİYE
3 min de lectura
Ministro de Exteriores turco, Fidan, se reúne con sus homólogos y con el jefe de la OTAN en Bruselas
En el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, el ministro turco Hakan Fidan mantuvo este miércoles encuentros con sus homólogos y con el secretario general de la alianza, Mark Rutte.
Ministro de Exteriores turco, Fidan, se reúne con sus homólogos y con el jefe de la OTAN en Bruselas
Fidan afirmó que debe presionarse a Israel para hacer sostenible el alto el fuego en Gaza y permitir la entrada de la ayuda humanitaria en la región. / Reuters
3 de diciembre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, sostuvo conversaciones este miércoles con sus homólogos del Reino Unido y de los Países Bajos, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza celebrada en la sede de la organización en Bruselas.

En su encuentro con Rutte, las partes abordaron los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, así como cuestiones relativas a la seguridad en el mar Negro.

Fidan también mantuvo una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, en la que se discutió la situación en Gaza, los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, además de la situación en Siria y Líbano, según informaron fuentes diplomáticas turcas.

Además, Fidan afirmó que debe presionarse a Israel para hacer sostenible el alto el fuego en Gaza y permitir la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en la región. Asimismo, al abordar el conflicto entre Rusia y Ucrania, subrayó la importancia de alcanzar una solución justa y duradera.

No se ofrecieron detalles sobre la reunión de Fidan con el ministro de Exteriores neerlandés, David van Weel.

RelacionadoTRT Español - Reportan nuevo ataque contra otro buque petrolero cerca de costa de Türkiye, dice autoridad marítima
RECOMENDADOS

Seguridad en el mar Negro

Además de estas reuniones bilaterales, Fidan también participó en una reunión trilateral con el ministro de Exteriores de Bulgaria, Georg Georgiev, y la ministra de Exteriores de Rumania, Oana Toiu, en el que se centraron en los recientes acontecimientos en la región.

En este marco, se subrayó la importancia de la seguridad en el mar Negro para los tres Estados costeros de la OTAN. También se abordó la importancia vital, tanto a nivel global como regional, del libre flujo del comercio, así como la seguridad de las líneas de comunicación marítimas y de las infraestructuras críticas, según fuentes diplomáticas.

Además, se hizo hincapié en que debe garantizarse la libertad de navegación en el mar Negro y el respeto a las normas jurídicas internacionales, y que la aplicación cuidadosa de la Convención de Montreux sobre los Estrechos es esencial.

Se expresó el compromiso de actuar con solidaridad para garantizar que el mar Negro siga siendo un mar de paz, estabilidad y cooperación.

Asimismo, se abordaron los preparativos para la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara, la capital de Türkiye, el próximo mes de julio, así como las contribuciones de la industria de defensa turca a los miembros de la alianza. La próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan