A finales de noviembre, el sector de defensa de Türkiye se apuntó una hazaña espectacular. Durante una prueba en vivo sobre el mar Negro, el caza no tripulado Kizilelma de la empresa turca Baykar detectó un objetivo aéreo rápido utilizando el radar Murad de la compañía Aselsan y lanzó un misil Gokdogan de Tubitak Sage desde más allá del rango visual. El misil logró impactar.
Más allá de la acción en sí, la importancia radicó en la cadena que había detrás: una plataforma no tripulada, un radar y un misil aire-aire, todos nacionales, operando dentro de una única arquitectura doméstica.
Y marcó un paso hacia un sistema de combate aéreo local habilitado para la autonomía, en lugar de ser logros tecnológicos aislados.
En medio, los expertos en seguridad coinciden en que la guerra entre Ucrania y Rusia cambió el rostro y las características del sector defensa. Obligó a las empresas a repensar cómo trabajan, qué construyen y con qué rapidez pueden entregarlo.
El centro de gravedad está trasladándose de programas lentos y enfocados en hardware a sistemas impulsados por software, autonomía y datos.
Justamente, el analista de defensa Arda Mevlutoglu describe la dirección del cambio en términos simples. “Hay fuertes indicios de que la ventaja militar está pasando de las plataformas tradicionales al software, la autonomía y los sistemas adaptables”, explica a TRT World.
“La superioridad está cada vez más determinada por la rapidez con la que una fuerza puede detectar, decidir, adaptarse y atacar, en lugar de poseer la plataforma más sofisticada”, continúa.
Ahora bien, los sistemas no tripulados no son nuevos. Lo nuevo es la madurez de las tecnologías habilitadoras y la escala de la demanda. Los avances en inteligencia artificial, sensores, comunicaciones, materiales avanzados y gestión de energía han llevado a que la autonomía pase de ser un complemento de nicho a un principio de diseño fundamental.
La profesora asociada Merve Seren, de la Universidad Yildirim Beyazit con sede en Ankara, sostiene que Ucrania aceleró el cambio al modificar la manera cómo los militares incluso definen la categoría.
En la década de 1990, destaca, los sistemas no tripulados entraron en servicio principalmente como plataformas aéreas.
Ahora, señala a TRT World, “las plataformas no tripuladas deben considerarse como una familia que abarca tierra, aire y mar, incluidos tanto sistemas de superficie como submarinos que se están integrando rápidamente y a gran escala”.
Esto importa porque el cambio ya no se trata sólo de usar drones en el campo de batalla: se trata de doctrina. Seren dice que el uso previo de plataformas no tripuladas no necesariamente creó una transformación doctrinal.
“Ahora el uso rápido, intenso y generalizado de sistemas no tripulados ha causado un cambio doctrinal en los enfoques de defensa que abordan los países”, dice, señalando conceptos que se volvieron centrales en Ucrania, incluidos los ataques de saturación diseñados para agotar la defensa aérea y de misiles, las tácticas de enjambre y el empleo masivo de drones FPV.
Mevlutoglu plantea un punto similar desde un ángulo de innovación y adquisición. El verdadero cambio, argumenta, es la compresión de los ciclos de innovación y la difusión de tecnología de doble uso.
“Las empresas emergentes, las tecnologías comerciales y los sistemas habilitados para la autonomía ahora pueden proporcionar un impacto de combate significativo a una fracción del costo y el tiempo asociados con las adquisiciones de defensa tradicionales”, señala.
El cambio en Ucrania
Ucrania destacó esta dinámica al convertir la retroalimentación de las condiciones en el frente en una adaptación rápida, a veces en semanas, ya que los drones FPV equipados con explosivos, la identificación de objetivos con soporte de IA y las municiones merodeadoras mejoradas alteraron las condiciones del campo de batalla más rápido de lo que muchos planes de modernización heredados podían igualar.
En los círculos políticos, este cambio más amplio a menudo se agrupa bajo la etiqueta de tecnología profunda. El término abarca IA y datos, robótica y sistemas autónomos, materiales avanzados y manufactura, espacio, nuevos sistemas energéticos, microelectrónica y tecnologías cuánticas, entre otros.
Estos campos exigen ingeniería seria y conllevan plazos inciertos, pero una vez que maduran, escalan rápidamente y pueden derrocar mercados establecidos. En defensa, eso significa que la ventaja ya no se trata solo de actualizar sistemas heredados.
Se trata de crear nuevas capacidades por completo, luego integrarlas en redes que vinculen tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio en un único lugar de batalla rico en datos.
Los gobiernos han internalizado esta lógica. Estados Unidos creó la Unidad de Innovación de Defensa en 2015 para introducir tecnología comercial en programas de defensa a velocidades comerciales.
La OTAN lanzó DIANA para atraer a empresas emergentes hacia problemas de defensa. Lo que solía ser una excepción se está convirtiendo en una expectativa básica.
Mevlutoglu describe la colaboración estratégica como una competencia entre sistemas, no solo plataformas.
“La guerra de Ucrania ha hecho visible que los conflictos ahora son contiendas entre sistemas de innovación”, dice. “Aquellos que pueden iterar más rápido, integrar autonomía e implementar capacidades definidas por software obtienen una ventaja desproporcionada”.
La cara más visible de este cambio es el auge de empresas que se construyeron en torno a la autonomía y el software desde el primer día. Este giro también se refleja en un número creciente de asociaciones entre empresas e iniciativas conjuntas.
Ucrania se encuentra en el centro de esta historia como laboratorio y como señal de advertencia. Es una prueba de concepto de cómo los drones baratos, la autonomía y las redes en el campo de batalla pueden cambiar el ritmo operacional.
También es una alerta sobre cuán rápido un campo de batalla puede saturarse con sistemas desgastables de bajo costo que obligan a una adaptación constante.
Seren apunta a la dimensión marítima como una ilustración clara de por qué importa el concepto de familia.
En ese sentido explica que el daño infligido a la Marina de Rusia demuestra “la destrucción que los vehículos marítimos no tripulados pueden causar”, mientras que las plataformas no tripuladas submarinas se están volviendo aún más desafiantes porque el dominio subsuperficial es “un área mucho más gris” que la superficie o el aire.
Seren también argumenta que la otra tendencia importante no se queda sólo en los sistemas no tripulados, sino que también se extiende a la autonomización de la guerra a través de la IA y los procesos impulsados por datos.
“Es necesario no pensar en los algoritmos de IA únicamente como elementos integrados en vehículos aéreos no tripulados”, dice.
“En Ucrania, la IA se está utilizando a lo largo del análisis y fusión de inteligencia, identificación de amenazas, detección de patrones, priorización y apoyo a la toma de decisiones”.
El problema ya no es simplemente recopilar datos. Es convertir un flujo abrumador de transmisiones de sensores y contenido de redes sociales en inteligencia procesable.
“Los grandes datos no solo son difíciles de recopilar”, dice, “son más difíciles de clasificar, evaluar y analizar”, razón por la cual los sistemas de IA se están volviendo difíciles de separar de la efectividad en el campo de batalla.
Cómo Türkiye avanzó
Durante gran parte de su historia moderna, Türkiye a menudo se enfrentó a nuevas tecnologías militares después de que estas se habían vuelto rutinarias en otros lugares. Los sistemas críticos eran importados.
Las licencias de exportación eran inciertas. Los embargos y las exclusiones de programas le recordaban repetidamente a Ankara que las capacidades clave podían ser desactivadas por capitales extranjeros.
Eso permitió que las adquisiciones se mantuvieran en el plano de lo reactivo y vinculó los ciclos de modernización a decisiones tomadas fuera del país.
Pero ese patrón ahora se ha roto. Lo que comenzó como un intento por reducir la vulnerabilidad se convirtió en un giro de cómo Türkiye diseña, prueba y despliega tecnología militar.
Dos presiones convergieron. Las demandas operacionales a lo largo de sus fronteras requerían sistemas más rápidos y adaptables.
Las restricciones de exportación dejaron claro que esperar a proveedores extranjeros no apoyaría las necesidades estratégicas a largo plazo. La respuesta no fue un ajuste incremental. Fue una decisión de construir un ecosistema completo de aviación no tripulada.
Los actores establecidos se movieron para igualar el nuevo ritmo. Aselsan, Havelsan, Roketsan e Industrias Aeroespaciales Turcas (TAI) crearon nuevas unidades, absorbieron empresas emergentes y expandieron el trabajo en sistemas centrados en software.
Junto a ellos, el centro de gravedad en sistemas no tripulados se desplazó hacia Baykar. Su trabajo inicial no atrajo atención global, pero marcó un cambio de dirección fundamental.
El pequeño dron de reconocimiento desarrollado en 2005 demostró el vuelo autónomo y comprobó que Türkiye podía diseñar tales sistemas en lugar de depender de proveedores extranjeros.
En pocos años, el mini UAV Bayraktar estaba volando misiones y el TB2, TB3 y Akinci le siguieron, expandiendo así el alcance de Türkiye desde la vigilancia táctica hasta ataques de larga resistencia y gran altitud.
Mevlutoglu argumenta que el ecosistema de Türkiye ahora cumple con el conjunto de requisitos que definen la ventaja competitiva en la guerra contemporánea.
Señala “ciclos rápidos de retroalimentación entre las unidades del frente y la industria, una fuerte sincronización entre doctrina e industria, y la capacidad de traducir necesidades operacionales en sistemas desplegables rápidamente”.
“El caso de Türkiye ilustra un sistema de innovación maduro y receptivo”, dice, agregando que la capacidad de evolucionar doctrina y hardware en conjunto, y no secuencialmente, acelera la innovación.
También argumenta que Ankara ha demostrado la capacidad de generar efectos asimétricos a través de sistemas ágiles impulsados por software, reduciendo la desventaja creada por el alto costo y los largos plazos del desarrollo de plataformas importantes.
Aquí es donde la historia de Baykar se convierte en más que el perfil de una empresa. En opinión de Mevlutoglu, el modelo centrado en autonomía y software impulsado por Baykar de Türkiye se asemeja al enfoque de Anduril o Shield AI, aunque el contexto sea diferente.
“La fortaleza de innovación de Türkiye radica en la iteración rápida, el acoplamiento estrecho entre doctrina e industria, la creación rápida de prototipos y la capacidad de incorporar retroalimentación del frente en sistemas desplegables”, insiste.
Seren sitúa el éxito del mes pasado dentro de una trayectoria más amplia. Argumenta que el aumento de la letalidad de municiones, las tendencias de energía dirigida y las plataformas no tripuladas de mayor altitud están empujando el concepto más allá de los roles de reconocimiento y ataque limitado hacia aviones de combate no tripulados.
Señalando la prueba del Kizilelma, dice que esta demostró la capacidad de detectar un objetivo aéreo y realizar un enfrentamiento aire-aire, una capacidad que muchos esperaban ver más tarde.
Esfuerzos similares están en marcha en varios países. Australia, trabajando estrechamente con Estados Unidos, está avanzando en el MQ-28A Ghost Bat como avión de combate colaborativo.
La plataforma llevó a cabo recientemente un combate aéreo en vivo con misiles aire-aire, mientras operaba junto a una aeronave tripulada de alerta temprana, marcando un paso importante.
Sin embargo, la comparación también destaca la posición actual de Türkiye en esta competencia.
Mientras que programas como el MQ-28A se basan en un marco fuertemente de aliados, con sensores y armas de origen externo, la prueba Kizilelma de Türkiye demostró un combate aéreo no tripulado cuya base está en una cadena completamente nacional.
La plataforma, el radar, el misil y el software de integración fueron desarrollados nacionalmente. Esto sitúa a Türkiye no solo entre los países que experimentan con el combate aéreo no tripulado, sino entre el pequeño grupo que ya realiza pruebas de campo con capacidades de cazas no tripulados soberanos de extremo a extremo.
En conjunto, estos casos demuestran que la transición hacia una guerra autónoma y basada en software ya no es una teoría.
Si bien la guerra en Ucrania aceleró esta transición, los países han respondido a distintos niveles de intensidad y velocidad.
La experiencia de Ankara destaca por su capacidad para integrar plataformas, sensores y armas en un único marco nacional y pasar rápidamente de las pruebas a la relevancia operativa.
En un entorno de defensa caracterizado por la rápida iteración y la integración a nivel de sistema, esto sitúa a Türkiye entre los actores más avanzados, en lugar de entre aquellos que aún se están adaptando al cambio.