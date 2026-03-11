Como si de un paciente en cuidados intensivos se tratara, la situación en el estrecho de Ormuz se agrava hora a hora, en medio de la guerra que desde hace 12 días protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán. Por un lado, los ataques a buques de carga en áreas cercanas a la estratégica vía comercial se han intensificado, con por lo menos tres incidentes en cuestión de horas este miércoles. Lo que alimenta un contexto ya tensionado por la aclaración que debió hacer la Casa Blanca acerca de que sus fuerzas navales no han escoltado a ningún petrolero a través del estrecho de Ormuz, aunque es una opción que no descarta. Eso sí: Washington sigue lanzando amenazas y le advirtió a Teherán en contra de minar el paso marítimo.

En su habitual conversación con los medios, la secretaria de Prensa de EE.UU., Karoline Leavitt fue la encargada de rectificar este martes que la Armada de su país no ha custodiado a ningún buque petrolero en el estrecho de Ormuz, contradiciendo así una publicación del secretario de Energía, Chris Wright, que afirmaba tal hecho. Ese mensaje, difundido en redes sociales, fue eliminado rápidamente.

"Puedo confirmar que la Armada de EE.UU. no ha escoltado ningún petrolero ni buque en este momento, aunque, por supuesto, es una opción", declaró Leavitt. En ese sentido enfatizó que cualquier decisión sobre el despliegue de fuerzas navales para escoltar petroleros recaería en el mandatario Donald Trump. “Esa es una opción que el presidente ha dicho que utilizará sin duda alguna cuando sea necesario y en el momento oportuno”, afirmó.

Relacionado TRT Español - ¿Fue por el precio del petróleo? Trump insinúa fin de guerra con Irán, pero evalúa acción terrestre

Ante la pregunta de por qué esa información, ahora rectificada, se divulgó desde el perfil de X de Wright, Leavitt respondió que esa explicación le correspondía al Departamento de Energía. “Un video fue eliminado de la cuenta X oficial del secretario Wright después de que el personal del Departamento de Energía determinara que estaba subtitulado incorrectamente”, declaró un portavoz de esa entidad a la agencia de noticias Anadolu.

“El presidente Trump, el secretario Wright y el resto del equipo de energía del presidente están monitoreando de cerca la situación, hablando con líderes de la industria y solicitando al ejército estadounidense que elabore opciones adicionales para mantener abierto el estrecho de Ormuz, incluyendo la posibilidad de que nuestra Armada escolte petroleros”, añadió el portavoz.

La rectificación –que no es menor considerando el contexto de cuándo, cómo y desde dónde se produce– responde a las altas tensiones que rodean la vía fluvial, por la que normalmente circula el 20% del petróleo mundial, y que quedó en el corazón de la guerra en Oriente Medio, luego de que EE.UU. e Israel atacaran conjuntamente a Irán el pasado 28 de febrero, y este último respondiera desatando una fuerte oleada de represalias.

Producto de ese conflicto, el transporte marítimo a través del paso clave se ha detenido casi por completo, lo que ha impulsado drásticamente los precios mundiales del petróleo y generado preocupaciones acerca del suministro global. Por eso, Leavitt volvió a reiterar que “el ejército estadounidense está considerando opciones adicionales siguiendo la directiva del presidente de mantener abierto el estrecho de Ormuz... No revelaré cuáles son esas alternativas, pero sepan que el presidente no teme usarlas”.

Ataques contra buques de carga

En la mañana de este miércoles, un buque de carga con bandera tailandesa fue atacado a tiros cerca del estrecho de Ormuz, lo que obligó al rescate de 20 tripulantes, mientras otros tres se quedaron a bordo, informaron medios locales citando a la Armada de Tailandia.

La embarcación, bajo el nombre Mayuree Naree, fue impactada cerca de la popa mientras navegaba en aguas cercanas a Omán, reportó el medio Thai Enquirer. Thadawut Thatpitakkul, almirante tailandés, declaró que el personal naval del país estacionado en Bahréin se coordinó con las autoridades omaníes para asistir a los 23 tripulantes del buque. Las autoridades confirmaron que no se han reportado muertes y están revisando a los heridos.

A eso se suma que, en plena madrugada del miércoles, un buque de carga fue impactado por un proyectil desconocido en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

La entidad dijo haber recibido un reporte sobre el impacto de un proyectil no identificado en un granelero a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El capitán del buque informó del incidente al centro de monitoreo de seguridad marítima con sede en el Reino Unido.

No se reportaron daños ambientales y la tripulación se encontraba a salvo e ilesa, según el aviso.

Previamente, otro reporte horas antes registró el impacto a un buque de carga por parte de un proyectil desconocido en la misma vía fluvial.

Ahora bien, una de las razones por las que además se ha reducido el flujo de barcos en el estrecho de Ormuz radica en las aseguradoras marítimas. Desde la semana pasada, estas compañías comenzaron a cancelar sus coberturas de riesgo de guerra para los buques que operan en el Golfo Pérsico.

Cuando Teherán cerró la vía marítima el pasado 2 de marzo, las aseguradoras privadas empezaron a emitir avisos de cancelación de pólizas que cubren aguas iraníes y vecinas. Ozgur Bulent Koc, director general interino de la aseguradora Turk Reasurans, declaró a la agencia de noticias Anadolu que la única solución viable a esta situación de los seguros es que los gobiernos proporcionen la cobertura necesaria.

“Normalmente, los buques tienen cobertura de guerra, pero esta se cancela en un plazo de siete días desde el inicio del evento, y es probable que la cobertura de guerra que obtuvieron los buques allí se cancele y no se renueve, y actualmente no hay ninguna empresa que ofrezca reaseguros”, afirmó. “Los países tendrán que evaluar esta situación por sí mismos; el sector asegurador no está considerando brindar cobertura, por lo que podemos afirmar con seguridad que actualmente nadie está cubriendo la situación en la región”, señaló.