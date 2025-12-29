Israel vuelve a alterar unilateralmente la estabilidad internacional, al convertirse en el primer país en reconocer la región de Somalilandia, en el noreste de Somalia, como un estado independiente. Una decisión que desató prontamente una lluvia de críticas de diversos países y alertas sobre las devastadoras consecuencias para la región y el orden mundial.

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, encendió las alarmas este domingo durante una sesión parlamentaria de emergencia al señalar que el reconocimiento de Tel Aviv "constituye una amenaza para la seguridad y la estabilidad del mundo y de la región".

En ese sentido, señaló en la red social X que el anuncio del reconocimiento –hecho por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el pasado viernes– "equivale a una agresión flagrante contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad del pueblo de la República de Somalia”. Además, advirtió que la medida “es contraria al derecho internacional”.

"Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia va en contravía de las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. Somalia y su pueblo son uno solo: inseparables por la división desde la distancia", advirtió.

Somalilandia, que carece de reconocimiento oficial desde que se declaró independiente de Somalia en 1991, opera de facto como una entidad administrativa, política y de seguridad autónoma. El gobierno central no puede ejercer control sobre la región y sus líderes no pueden asegurar que su independencia sea reconocida por otros países.

El gobierno somalí se niega a que Somalilandia sea considerada como un estado independiente, la toma como parte integral de su territorio y califica cualquier acuerdo o interacción directa con ella como una violación de la soberanía y la unidad del país.

El primer ministro de Israel, Netanyahu, afirmó que la decisión se tomó "bajo el espíritu de los Acuerdos de Abraham", firmados en 2020 para normalizar las relaciones de Israel con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Sudán y Marruecos. Netanyahu también invitó al presidente de Somalilandia a realizar una visita oficial a Israel.

Otro “ejemplo de las acciones ilegales” de Israel

Por su parte, Türkiye condenó la decisión de Israel de reconocer la región de Somalilandia, señalando que es ilegal y que socava la estabilidad regional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Oncu Keceli, declaró desde este viernes que esta medida de Tel Aviv representa "un nuevo ejemplo de las acciones ilegales del Gobierno de Netanyahu destinadas a generar inestabilidad a nivel regional y mundial".

En ese sentido añadió que constituye una "clara injerencia en los asuntos internos de Somalia". También afirmó que la medida de Israel forma parte de lo que Türkiye considera políticas expansionistas y esfuerzos para impedir el reconocimiento internacional de Palestina como Estado.