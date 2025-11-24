Relacionado TRT Español - De Líbano a Siria, ataques israelíes mantienen la región bajo alerta: qué se sabe de sus incursiones

“Israel ignora los llamados a detener sus agresiones”: presidente de Líbano

Al respecto del ataque del domingo, el presidente libanés Joseph Aoun dijo el domingo que el ataque en Beirut es otra prueba de que Israel ha ignorado todos los llamados a detener sus agresiones. En un comunicado, indicó que el ataque es “una prueba adicional de que Israel ignora los llamados a detener su agresión” contra el país.

Añadió, además, que Israel “se niega a implementar las resoluciones internacionales y rechaza todos los esfuerzos e iniciativas destinados a poner fin a la escalada y restaurar la estabilidad no solo en Líbano, sino en toda la región”.

Aoun destacó que Líbano ha cumplido con el cese de hostilidades desde que se firmó, hace casi un año, y ha impulsado repetidamente iniciativas para mantener la paz. Por ello, renovó su llamado a la comunidad internacional para que “asuma su responsabilidad e intervenga de manera seria y firme para detener los ataques contra Líbano y su población, evitando un mayor deterioro y derramamiento de sangre”.

Asimismo, el pasado viernes, Aoun dijo que Líbano estaba dispuesto a negociar con Israel “bajo los auspicios de la ONU, Estados Unidos o de manera internacional conjunta” para alcanzar un “fin definitivo” a los ataques israelíes en territorio libanés.

Por su parte, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, también condenó el ataque y llamó a unificar esfuerzos detrás del Estado y sus instituciones. En un comunicado publicado en la red social X, afirmó que proteger a los civiles y evitar que el país se deslice por “caminos peligrosos” es una prioridad en este momento sensible. Indicó, además, que el gobierno seguirá utilizando “todos los canales políticos y diplomáticos con naciones hermanas y amigas” para resguardar a la población, evitar una escalada indefinida, garantizar el cese de los ataques israelíes, asegurar la retirada de Israel del territorio libanés y lograr el retorno de los detenidos libaneses.

Agregó que la historia reciente ha demostrado que la estabilidad solo puede alcanzarse mediante la plena implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, la extensión de la autoridad del Estado en todo el territorio libanés y el fortalecimiento del ejército libanés para que pueda cumplir eficazmente su misión. Dicha resolución exige la cesación de hostilidades entre Hezbollah e Israel, así como el establecimiento de una zona libre de armas entre el río Litani y la Línea Azul, delimitada por la ONU, que separa Líbano de Israel y de los Altos del Golán ocupados.

Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 331 personas han muerto y 945 han resultado heridas por fuego israelí desde que entró en vigor el cese del fuego el 27 de noviembre de 2024.

La Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (FPNUL), que supervisa la paz en la zona cercana a la frontera entre Líbano e Israel, también informó más de 10.000 violaciones israelíes aéreas y terrestres. Bajo el alto el fuego, el ejército israelí debía retirarse del sur de Líbano este enero, pero solo se retiró parcialmente y continúa manteniendo presencia militar en cinco puestos fronterizos.