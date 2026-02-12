La visita a Caracas del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, culminó con el anuncio de una asociación energética a largo plazo con Venezuela, a medida que el país latinoamericano sigue organizando su tablero político y económico tras la captura del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington. El acuerdo se selló cuando la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, recibió a Wright en el Palacio de Miraflores para una reunión privada, en la que abordaron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Al término del encuentro, con las banderas de los dos países a sus espaldas, Rodríguez anunció la nueva alianza y apuntó a que se espera que "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria". Tras indicar que EE.UU. y Venezuela han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda "pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos". Incluso, tras responder brevemente a la prensa, aseguró que el Gobierno tiene “los proyectos definidos” en el área eléctrica y prevé que se concreten “muy pronto”.

Luego reiteró que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia. "Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez (...) cómo seguir avanzando", indicó.

Consultada sobre un eventual viaje a Washington, respondió que ocurrirá “en algún momento”, aunque por ahora —dijo— aún tiene “mucho trabajo” en Venezuela.