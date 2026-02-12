La visita a Caracas del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, culminó con el anuncio de una asociación energética a largo plazo con Venezuela, a medida que el país latinoamericano sigue organizando su tablero político y económico tras la captura del presidente Nicolás Maduro a manos de Washington. El acuerdo se selló cuando la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, recibió a Wright en el Palacio de Miraflores para una reunión privada, en la que abordaron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica.
Al término del encuentro, con las banderas de los dos países a sus espaldas, Rodríguez anunció la nueva alianza y apuntó a que se espera que "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria". Tras indicar que EE.UU. y Venezuela han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda "pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos". Incluso, tras responder brevemente a la prensa, aseguró que el Gobierno tiene “los proyectos definidos” en el área eléctrica y prevé que se concreten “muy pronto”.
Luego reiteró que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia. "Que sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez (...) cómo seguir avanzando", indicó.
Consultada sobre un eventual viaje a Washington, respondió que ocurrirá “en algún momento”, aunque por ahora —dijo— aún tiene “mucho trabajo” en Venezuela.
“Paz y prosperidad”
La visita de Wright es la primera de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de EE.UU. en enero pasado. La reunión en el Palacio de Miraflores además se desarrolló dos semanas después de una reforma de ley aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela que abre el sector petrolero a la inversión extranjera, y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas de ese país operen en la nación caribeña.
Wright, por su parte, describió la misión como un esfuerzo para lograr "paz y prosperidad" a través del comercio, en lugar del conflicto. Reconoció el impacto que años de sanciones estadounidenses han tenido en el pueblo venezolano, pero enfatizó que la Casa Blanca ahora trabaja "siete días a la semana" para eliminar las restricciones económicas que han asfixiado al país.
Según explicó, sí los estadounidenses y los venezolanos trabajan juntos, este mismo año se puede aumentar "muchísimo" la producción de petróleo, de gas natural y energía eléctrica, sin precisar cifras. Sin embargo, lo más importante, aseveró, es "aumentar las oportunidades de empleo, los salarios y la calidad de vida para todos los venezolanos".
El secretario tiene previsto viajar a la Faja petrolífera del Orinoco para visitar Petropiar, una importante empresa conjunta operada por Chevron y la estatal venezolana PDVSA, que produce y mejora crudo extrapesado para convertirlo en petróleo sintético, más ligero y exportable. Su objetivo es evaluar la titánica tarea de rehabilitar los yacimientos petrolíferos, que han sufrido años de falta de inversión y mala gestión debido a las sanciones estadounidenses. Wright concluirá su viaje de tres días el viernes.