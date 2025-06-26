Washington, DC — En el corazón de la metrópolis más grande de Estados Unidos, un musulmán con tendencias socialistas, de voz suave y 33 años ha sacudido los cimientos de la política.
Zohran Mamdani conmocionó a la clase política estadounidense el martes al derrotar al exgobernador Andrew Cuomo y posicionarse como el potencial candidato demócrata a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York.
Este ascenso meteórico lo coloca ahora al borde de liderar una de las ciudades más célebres del mundo.
“Los demócratas están buscando algo nuevo”, dijo Paul M. Collins Jr., profesor de ciencia política en la Universidad de Massachusetts Amherst, en diálogo con TRT World.
“Los votantes jóvenes demócratas, en particular, están rechazando a los viejos referentes del partido y ven en Mamdani una visión renovada”, señala. Una visión renovada que proviene de un asambleísta estatal de origen indio, nacido en Uganda y criado en el barrio neoyorquino de Queens, que ahora desmanteló los pilares de lo que solía considerarse viable electoralmente en Nueva York.
Para Mamdani, no hubo dinero de comités de acción política (PAC) corporativos. No hubo campañas televisivas pulidas. No hubo sumisión a las estrategias centristas que convirtieron a los Clinton y a los Cuomo en figuras conocidas.
“Este es un punto de inflexión”, dijo Jordan Zane, un organizador de 26 años de Crown Heights, a TRT World.
“No nos interesa más la política de la supervivencia. Queremos dignidad, vivienda, transporte y verdad. Y Zohran (Mamdani) parece entender eso”.
La caída de Cuomo, el ascenso de Mamdani
Se suponía que el regreso del exgobernador Andrew Cuomo sería la noticia principal: un político con un apellido de peso, recursos abundantes, conexiones en los medios y, todavía, una sonrisa confiada. Pero la sombra del escándalo resultó demasiado oscura.
Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York durante la pandemia antes de renunciar bajo una nube de denuncias por acoso sexual, ahora parecía asemejarse más una reliquia en una ciudad llena de voces más jóvenes.
“La victoria de Mamdani”, afirma Collins, “puede considerarse con cautela como una señal de que los demócratas están dejando atrás al viejo liderazgo del partido y adoptando a Mamdani como una voz renovadora”.
Pero Mamdani no ganó por sí solo.
Lideró una coalición creciente, dinámica y diversa: integrada por progresistas blancos de Brooklyn, asiáticos y latinos de clase trabajadora en Queens, y una mezcla caleidoscópica de estudiantes y artistas dispersos por Manhattan.
El tejido conector no fue la raza ni la religión, sino la ira frente al costo del alquiler, los retrasos del metro, las alacenas vacías y la sensación persistente de que la ciudad ya no era suya.
Cambio frente a la vieja política
Pero también pasó aspectos por alto. No logró imponerse en varios distritos de mayoría afroestadounidense donde los lazos con el liderazgo centrista siguen siendo fuertes, y tuvo dificultades en muchas zonas de población judía ortodoxa, donde su apoyo público a los derechos de los palestinos alejó a votantes tradicionales.
Pero eso no detuvo el auge. Sus publicaciones en X —claras y confrontativas— reflejaban su postura.
“Israel está cometiendo un genocidio”, escribió el 31 de octubre del año pasado. También ha apoyado firmemente el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), calificándolo como “el núcleo de mi política, que es la no violencia”.
Esas posturas generaron críticas. Comentaristas conservadores, veteranos del corazón financiero estadounidense de Wall Street y adversarios políticos reaccionaron con dureza.
Dan Loeb, multimillonario de fondos de inversión y ferviente partidario de Cuomo, escribió con indignación en redes: “Ya es oficialmente el verano comunista”.
No obstante, Dan Pfeiffer, exasesor de Obama, lo interpretó de otra forma: “Lo que está ocurriendo en Nueva York es un mensaje ensordecedor para quienes en la clase dirigente demócrata siguen aferrados a la vieja política… demasiado temerosos para decir lo que debe decirse”.
El centro ya no se sostiene
Wall Street se quedó sin aliento. Los lobbistas de Midtown se lanzaron al teléfono. Los medios conservadores estallaron. Y en la red Truth Social, el presidente estadounidense Donald Trump publicó: “Zohran Mamdani, un lunático comunista al 100%, acaba de ganar la primaria demócrata… Ya hemos tenido izquierdistas radicales, pero esto es un poco ridículo”.
Pero Collins no cree que se avecine el colapso.
“La comunidad empresarial y las élites adineradas dirán que van a abandonar la ciudad de Nueva York, pero en realidad dudo que eso ocurra. Esas empresas eligieron Nueva York por una razón. Es difícil imaginar que por la orientación de una sola alcaldía abandonen la Gran Manzana”.
Aun así, los desafíos por delante son reales.
Nueva York sigue siendo una ciudad compleja de gobernar. Sindicatos públicos, magnates inmobiliarios, departamentos de policía y los cambios recurrentes de la opinión pública, todos son factores de peso.
“Será difícil para Mamdani encontrar puntos medios”, señala Collins.
“Lo mejor que puede hacer es concentrarse en lo que más importa para muchas personas: el costo de vida”.
Y es ahí donde Mamdani ha sido más contundente. Ha hablado de congelación de alquileres, vivienda subsidiada y transporte gratuito.
“Muchos de nosotros, los jóvenes, estamos entusiasmados con que Zohran quiera poner impuestos a los súper ricos y devolver al gobierno al lugar donde pertenece. Esto es, la vida de los habitantes que han sido ignorados durante tanto tiempo”, añade Zane, votante de Mamdani.
Una ola creciente
No fue solo Mamdani. Los progresistas mantuvieron sus posiciones en toda la ciudad. Las concejalas Shahana Hanif y Alexa Aviles, así como el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, fueron reelegidos.
La señal fue clara: la corriente política de Nueva York se mueve hacia la izquierda.
¿Y el liderazgo demócrata a nivel nacional? Sigue desconcertado. Tratando de entender cómo un joven de 33 años sin el respaldo de Schumer, Biden, Clinton ni ningún peso pesado, y con una postura firmemente pro-Palestina, acaba de convertirse en el potencial alcalde de la Ciudad de Nueva York.
Rachel Williams, estratega con base en Washington DC, dijo a TRT World: “Mamdani ha sido contundente en su crítica a la ofensiva de Israel en Gaza. También ha sido un firme defensor del movimiento BDS”.
“Para muchos dentro del Partido Demócrata”, añade, “ahora él es parte de una prueba: si todavía es posible ganar siendo abiertamente progresista”.
En cuanto a lo que viene, las elecciones para la alcaldía están programadas para el 4 de noviembre.
Mamdani se enfrentará al candidato republicano Curtis Sliwa, de 71 años, fundador de los Guardian Angels, quien ya perdió por amplio margen en 2021 y se estima que volvería a quedar corto en las elecciones.
Williams lo resume sin rodeos: “Un hombre de ascendencia del sur de Asia está a punto de convertirse en el alcalde socialista del epicentro financiero del mundo. ¡Qué momento para estar vivos en Estados Unidos!”.