Washington, DC — En el corazón de la metrópolis más grande de Estados Unidos, un musulmán con tendencias socialistas, de voz suave y 33 años ha sacudido los cimientos de la política.

Zohran Mamdani conmocionó a la clase política estadounidense el martes al derrotar al exgobernador Andrew Cuomo y posicionarse como el potencial candidato demócrata a la alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

Este ascenso meteórico lo coloca ahora al borde de liderar una de las ciudades más célebres del mundo.

“Los demócratas están buscando algo nuevo”, dijo Paul M. Collins Jr., profesor de ciencia política en la Universidad de Massachusetts Amherst, en diálogo con TRT World.

“Los votantes jóvenes demócratas, en particular, están rechazando a los viejos referentes del partido y ven en Mamdani una visión renovada”, señala. Una visión renovada que proviene de un asambleísta estatal de origen indio, nacido en Uganda y criado en el barrio neoyorquino de Queens, que ahora desmanteló los pilares de lo que solía considerarse viable electoralmente en Nueva York.

Para Mamdani, no hubo dinero de comités de acción política (PAC) corporativos. No hubo campañas televisivas pulidas. No hubo sumisión a las estrategias centristas que convirtieron a los Clinton y a los Cuomo en figuras conocidas.

“Este es un punto de inflexión”, dijo Jordan Zane, un organizador de 26 años de Crown Heights, a TRT World.

“No nos interesa más la política de la supervivencia. Queremos dignidad, vivienda, transporte y verdad. Y Zohran (Mamdani) parece entender eso”.

La caída de Cuomo, el ascenso de Mamdani

Se suponía que el regreso del exgobernador Andrew Cuomo sería la noticia principal: un político con un apellido de peso, recursos abundantes, conexiones en los medios y, todavía, una sonrisa confiada. Pero la sombra del escándalo resultó demasiado oscura.

Cuomo, quien fue gobernador de Nueva York durante la pandemia antes de renunciar bajo una nube de denuncias por acoso sexual, ahora parecía asemejarse más una reliquia en una ciudad llena de voces más jóvenes.

“La victoria de Mamdani”, afirma Collins, “puede considerarse con cautela como una señal de que los demócratas están dejando atrás al viejo liderazgo del partido y adoptando a Mamdani como una voz renovadora”.

Pero Mamdani no ganó por sí solo.

Lideró una coalición creciente, dinámica y diversa: integrada por progresistas blancos de Brooklyn, asiáticos y latinos de clase trabajadora en Queens, y una mezcla caleidoscópica de estudiantes y artistas dispersos por Manhattan.

El tejido conector no fue la raza ni la religión, sino la ira frente al costo del alquiler, los retrasos del metro, las alacenas vacías y la sensación persistente de que la ciudad ya no era suya.

Cambio frente a la vieja política

Pero también pasó aspectos por alto. No logró imponerse en varios distritos de mayoría afroestadounidense donde los lazos con el liderazgo centrista siguen siendo fuertes, y tuvo dificultades en muchas zonas de población judía ortodoxa, donde su apoyo público a los derechos de los palestinos alejó a votantes tradicionales.

Pero eso no detuvo el auge. Sus publicaciones en X —claras y confrontativas— reflejaban su postura.

“Israel está cometiendo un genocidio”, escribió el 31 de octubre del año pasado. También ha apoyado firmemente el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), calificándolo como “el núcleo de mi política, que es la no violencia”.

Esas posturas generaron críticas. Comentaristas conservadores, veteranos del corazón financiero estadounidense de Wall Street y adversarios políticos reaccionaron con dureza.

Dan Loeb, multimillonario de fondos de inversión y ferviente partidario de Cuomo, escribió con indignación en redes: “Ya es oficialmente el verano comunista”.