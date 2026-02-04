El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la tragedia humanitaria en Gaza continúa pese a un alto el fuego que se prolonga desde hace meses, y añadió que Türkiye está trabajando con Egipto en iniciativas para hacer posible la paz en Gaza y que seguirá impulsando estos esfuerzos.

Al hablar el miércoles junto al presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi, Erdogan señaló que Egipto es el mayor socio comercial de Türkiye en África y que ambos países aspiran a aumentar el volumen del comercio bilateral de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares a 15.000 millones, citando un fuerte potencial de inversión en los sectores de la energía y el transporte.

Erdogan indicó que Türkiye quiere reforzar la cooperación con Egipto en el comercio y el transporte marítimos, la libertad de navegación y la seguridad marítima, y añadió que la mejora de las relaciones bilaterales también se refleja en el aumento del número de turistas, que espera que se duplique en el próximo periodo.

En cuanto a los asuntos regionales, Erdogan afirmó que Türkiye y Egipto comparten el objetivo de preservar la unidad y la integridad territorial de Libia para establecer una estabilidad duradera, y que Ankara prioriza primero un alto el fuego en Sudán, seguido de una paz sostenible.

Señaló que la resolución de los problemas con Irán, incluido el expediente nuclear, por medios diplomáticos es el método más adecuado, y advirtió que una intervención externa supondría un riesgo para toda la región.