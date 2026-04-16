El estrecho de Ormuz se ha convertido en un laberinto de datos bajo el bloqueo impuesto por EE.UU. a los puertos iraníes, que parece haber reducido aún más el flujo en esta ruta clave para el petróleo, ya parcialmente paralizada por Teherán desde que comenzó la guerra. Aunque Washington insiste en que su medida se aplica plenamente desde que entró en vigor el lunes, datos marítimos muestran que buques sancionados por sus vínculos con Irán, así como embarcaciones con bandera iraní, han logrado cruzarlo.

El ejército estadounidense aseguró este miércoles que el bloqueo con origen o destino en puertos iraníes se implementó plenamente en sus primeras 48 horas. “Cero barcos han logrado traspasar las líneas desde el inicio del bloqueo estadounidense el lunes”, informó el Comando Central (CENTCOM) en la red social X.

El martes “un buque de carga con bandera iraní intentó evadir el bloqueo tras salir de Bandar Abbas, cruzar el estrecho de Ormuz y navegar por la costa iraní. El destructor USS Spruance (DDG 111) logró redirigirlo y ahora regresa a Irán”, añadió.

Ahora bien, datos de seguimiento marítimo de LSEG y Kpler muestran que algunas embarcaciones con distintas banderas lograron moverse por el estrecho.

Al menos dos buques sancionados por Estados Unidos y vinculados a Irán ingresaron al Golfo a través de lo que parece ser una nueva ruta cercana a las islas iraníes de Larak y Qeshm. Los petroquímicos G Summer y Alicia, ambos sancionados por Washington por transportar productos iraníes, realizaron ese trayecto.

Además, el Hong Lu, también conocido como RHN y sancionado por EE.UU. entró al Golfo tras provenir de Emiratos Árabes Unidos, navegando cerca de la costa iraní y cruzando el estrecho de Ormuz por una ruta inusual. Es un petrolero de gran tamaño, con capacidad para transportar alrededor de dos millones de barriles de petróleo. Navega bajo bandera de Curazao, en el Caribe, pero es propiedad de una empresa china.

El granelero Rosalina también habría tomado la misma ruta previamente, indicando que se dirigía a un puerto iraní con carga de alimentos, según Kpler.

Dos portacontenedores con bandera iraní y sancionados por Estados Unidos, el Golbon y el Kashan, también fueron vistos saliendo del Golfo, según datos de envíos de LSEG.

El lunes, el buque granelero Christianna, con bandera de Liberia, transitó la zona después de descargar 74.000 toneladas de maíz en el puerto iraní de Bandar Imam Khomeini. Un segundo buque, el petrolero Elpis, pasó cerca de la isla de Larak y completó el paso del estrecho cuando ya regía el bloqueo de EE.UU. Este último transportaba 31.000 toneladas de metanol y había salido del puerto iraní de Bushehr el 31 de marzo.

Cabe destacar que los datos no confirman salidas de petroleros iraníes completamente cargados a través del estrecho, y que aún no se conoce o no han llegado a destino varios de ellos.

Por separado, el servicio de seguimiento de buques TankerTrackers, citado por la agencia de noticias Anadolu, indicó que Irán ha exportado aproximadamente nueve millones de barriles de crudo desde que el bloqueo naval entró en vigor, según el servicio de seguimiento de buques TankerTrackers. Unas dos millones de barriles habían partido el día anterior.

Los datos también muestran que algunas embarcaciones optaron por revertir su rumbo. Se registraron al menos 11 tránsitos en el período analizado, en ambas direcciones. Uno de los buques, el Rich Starry —también sancionado—, apareció navegando en ambos sentidos, lo que sugiere que dio la vuelta en medio de la tensión.

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Mientras tanto, Irán aseguró que uno de sus superpetroleros logró romper el bloqueo.

Teherán advirtió además que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con lo que calificó como una “acción ilegal” de bloqueo naval contra sus buques comerciales y petroleros en el estrecho de Ormuz.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según la agencia Tasnim.

Estados Unidos amplía el bloqueo a Irán para incluir petróleo y metales

En este contexto, el jueves el ejército anunció que ampliará el bloqueo a Irán para incluir cargamentos con armas, municiones, petróleo, productos refinados y metales clave como hierro, acero y aluminio, independientemente de su ubicación.