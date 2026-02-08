El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado a su homólogo hondureño, Nasry Asfura, a quien respaldó abiertamente durante la campaña electoral, tras un encuentro celebrado en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Asfura, empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa, la capital de Honduras, juró el cargo la semana pasada después de imponerse en las elecciones de noviembre, un triunfo que llegó con el apoyo explícito de Trump. De hecho, durante la campaña, el mandatario estadounidense llegó a amenazar con retirar la ayuda a uno de los países más pobres de Centroamérica si su “amigo” era derrotado en las urnas.

“He tenido una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. A continuación, subrayó el peso de su respaldo político: “En cuanto le di mi firme apoyo, ganó las elecciones. Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de America First y mantenemos una estrecha colaboración en materia de seguridad”.

Además, según explicó el propio Trump, ambos líderes abordaron asuntos clave como la inversión y el comercio bilateral. Está previsto que Asfura ofrezca este domingo declaraciones a los medios para detallar el contenido de las conversaciones.

En paralelo, la presidencia hondureña difundió una imagen del encuentro en la que ambos dirigentes aparecen sonrientes y levantando el pulgar, un gesto que refuerza la sintonía política entre ambos.