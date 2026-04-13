El Vaticano parece ser el nuevo punto de mira del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien este domingo arremetió en un fuerte mensaje contra el papa León XIV, al llamarlo “débil para el crimen y terrible para la política exterior”. “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela”, escribió el mandatario en su red Truth Social. Y, luego en lo que dejó entrever el motivo de su molestia, añadió: “No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos, porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido”.

León XIV, nacido en Chicago y quien en mayo del año pasado se convirtió en el primer papa estadounidense de la historia , ha expresado reiteradamente en las últimas semanas su rechazo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. De hecho, el sábado, durante unas palabras que dirigió en un Rosario por la Paz, en la Plaza de San Pedro, denunció la "ilusión de omnipotencia" que está alimentando la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, justo el mismo día que Washington y Teherán sostenían una ronda de diálogo en Pakistán . “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, sostuvo .

Relacionado TRT Español - Leo XIV, el primer papa estadounidense: ¿qué significa para el mundo?

Ahora bien, aunque el líder de la Iglesia católica no mencionó directamente a Trump ni a su aliado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sí aseveró: “Los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte”.

Y fueron justamente estas declaraciones las que aparentemente irritaron al mandatario estadounidense y lo llevaron incluso a escribir que León XIV debería “estar agradecido” porque, supuestamente, la Iglesia lo eligió papa “sólo porque era estadounidense” y esta era la mejor manera de “lidiar” con Trump. “Como todos saben, (León XIV) fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser papa”, lanzó.

Una crítica que, menos de un año después de la elección de León, contrasta con su reacción a la noticia en mayo de 2025 cuando señaló que esta era una grata sorpresa y “un gran honor” para Estados Unidos, al punto de decir que le gustaría reunirse con el pontífice. Pero el papa ya ha hecho saber que no viajará a ese país este año, cuando además la nación conmemora el aniversario número 250 de su independencia.

Durante una conversación con la prensa, momentos después de publicar su mensaje, Trump volvió a referirse al pontífice diciendo que, a su criterio, “no está haciendo un buen trabajo”. “No soy fan del papa León”, insistió.