Zhuhai, China – El pasado 5 de marzo de 2026, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles que “naciones adversarias buscan construir algún tipo de nuevo ‘Sur Global’ que excluye a Estados Unidos y otras naciones occidentales”. En esa misma línea, sostuvo que para “corregir los errores del pasado, los errores del llamado ‘Sur Global’”, el espacio comprendido entre Groenlandia y Ecuador ahora debía ser concebido como parte del perímetro inmediato de seguridad de Estados Unidos: una “ Gran América del Norte ”.

Sin embargo, esta formulación no “corrige” el Sur Global, sino que lo contradice. La noción política del Sur se articuló por primera vez en 1996 durante la Conferencia de Bandung en Indonesia. Allí países de Asia y África definieron por primera vez el Sur Global como un espacio internacional autónomo, donde se comprometían a la “abstención de que cualquier país ejerza presiones sobre otros” y, sobre todo, a la “promoción de intereses mutuos y la cooperación”.

Lejos de constituirse en un bloque contra terceros, delimitar esferas de influencia o subordinar regiones, Bandung proponía reducir presiones externas y construir vínculos horizontales. Por ello, la idea de reconfigurar América Latina como extensión estratégica de Estados Unidos no “corrige” el Sur Global, sino que invierte su esencia.

Hoy, frente a la visión de seguridad estadounidense, el Sur Global puede entenderse como un espacio donde los países buscan cooperar “sobre la base del respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados, la solidaridad y el beneficio compartido”, tal como se escribió en el comunicado conjunto del Primer Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y África , celebrado del 18 al 20 de marzo de 2026 en Bogotá. Este encuentro constituye un paso fundamental en la cooperación Sur–Sur, pero plantea un interrogante: ¿por qué surge este foro precisamente en un momento de reacomodo internacional?

Antecedentes y límites del impulso África–América Latina

El diálogo birregional entre América del Sur y África tiene antecedentes claros en las cumbres América del Sur-África (ASA).

La primera se celebró en noviembre de 2006 en Abuja (Nigeria) , donde los jefes de Estado y de Gobierno declararon su intención de construir una asociación estratégica para “intensificar la cooperación y la consulta a todos los niveles”, con especial atención a agricultura, comercio e inversión, energía, tecnología, recursos hídricos y turismo. En esa cumbre se adoptó un Plan de Acción de 100 puntos y se estableció que las reuniones de jefes de Estado se realizarían cada dos años, alternando sedes entre ambas regiones.

La segunda cumbre tuvo lugar en septiembre de 2009 en Nueva Esparta (Venezuela) , con un Plan de Acción de 96 puntos, reafirmando la cooperación en educación, comercio, energía y tecnología. Se consolidó la participación de la Unión Africana y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como pilares institucionales, mostrando que la coordinación Sur–Sur avanzaba más allá del discurso.

Aunque Libia se ofreció para albergar la III Cumbre en 2011, la crisis en el país y el asesinato de Muamar el Gadafi impidieron su realización. La tercera cumbre se celebró en febrero de 2013 en Malabo (Guinea Ecuatorial) , promoviendo cooperación integral en infraestructura, seguridad alimentaria, energía y desarrollo humano.

No obstante, las limitaciones del mecanismo se hicieron evidentes: agendas divergentes, problemas de coordinación y, sobre todo, la crisis de UNASUR. Desde 2018, varios miembros suspendieron su participación debido a la incapacidad de nombrar un secretario general y las divisiones políticas profundas, tras una última cumbre celebrada en 2014. La cuarta cumbre prevista en Quito para 2016 nunca se realizó, dejando en evidencia los desafíos para consolidar un mecanismo Sur-Sur sostenible. Este desenlace sugiere un patrón más amplio: la convergencia discursiva no garantiza por sí misma la sostenibilidad institucional.