El vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz , se reunió este viernes con el secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la Cumbre de Líderes de la COP30 que se realizó en Belém, Brasil.

Ambos dialogaron sobre diversos temas globales y regionales, según informó Yilmaz en la red social turca NSosyal. “En nuestra reunión, abordamos de manera integral temas comunes de la agenda, como la paz mundial, las crisis humanitarias, la acción climática, la estabilidad regional y el fortalecimiento del multilateralismo”, añadió.

En ese sentido, el vicepresidente enfatizó el compromiso de Türkiye para seguir fortaleciendo la cooperación con la ONU. En referencia a la candidatura del país para albergar la cumbre climática COP31 en 2026, Yilmaz reafirmó la disposición de Ankara a colaborar estrechamente con todos los países participantes.

“Como Türkiye, confirmamos que, de ser anfitriones de la COP31, mantendremos firmemente una cooperación justa, inclusiva, transparente y coordinada con la ONU y todas las partes”, declaró. “Continuaremos realizando contribuciones constructivas a todos los niveles para las alianzas en pro de la paz mundial”, añadió.