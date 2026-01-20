Türkiye respalda el acuerdo alcanzado el 18 de enero entre el Gobierno sirio y el grupo YPG, pese a mantener reservas sobre algunos de sus puntos. Así lo afirmó el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, quien recordó que Ankara ya apoyó un pacto similar el pasado 10 de marzo.

“Lo que tenemos delante es un acuerdo”, señaló Fidan en declaraciones a la agencia de noticias Anadolu y a TRT el martes.

El jefe de la diplomacia turca explicó que, aunque Türkiye tiene objeciones concretas, ha optado por dejarlas a un lado. La prioridad, subrayó, es apoyar el acuerdo como una decisión política.

Fidan destacó además la importancia del decreto emitido por el presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa. “Es fundamental que ese decreto conceda derechos a nuestros hermanos kurdos, que durante muchos años, en la era de Al-Assad, fueron privados de ellos”, afirmó.

Según el ministro, la medida es clave para garantizar los derechos culturales y para que la población se sienta más segura e integrada en la vida pública.

Grave brecha de seguridad

Fidan también advirtió de la “gran preocupación” de Ankara por las maniobras del grupo terrorista YPG en relación con la liberación de miembros de Daesh.

El Ministerio del Interior de Siria denunció el lunes que la liberación de detenidos de Daesh por parte del YPG en la prisión de Al-Shaddadi, en la provincia nororiental de Hasakah, supone una “grave brecha de seguridad”. Una situación que, según Damasco, amenaza la seguridad de Siria, de la región y de la comunidad internacional. El martes, las autoridades informaron de que 81 de los 120 detenidos liberados fueron recapturados.