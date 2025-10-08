TÜRKİYE
Türkiye insta a levantar las sanciones contra Siria y pide acción unida contra el terrorismo
Fidan afirma que Siria cumple sus responsabilidades y que la comunidad internacional debe hacer lo mismo, pidiendo levantar sanciones y coordinar esfuerzos frente a los desafíos de seguridad.
8 de octubre de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, acusó al grupo terrorista FDS de perseguir objetivos divisivos que amenazan tanto la unidad de Siria como la seguridad de Türkiye.

En una conferencia de prensa conjunta en Ankara junto a su homólogo sirio, Asaad Hassan Al-Shaibani, el miércoles, Fidan aseguró que Türkiye y Siria habían mantenido “discusiones amplias y francas” sobre las recientes elecciones en Siria, las relaciones bilaterales y los desarrollos regionales.

El titular de Relaciones Exteriores turco destacó también la voluntad del gobierno sirio de combatir el terrorismo, calificando el momento actual como “una gran oportunidad para abordar los problemas de seguridad que no pudieron resolverse durante el régimen de Assad”.

Fidan criticó con dureza al FDS, acusándolo de perseguir metas que dividen a Siria. “El FDS ha intentado fragmentar el país; ya es hora de que abandone sus fines nefastos”, advirtió, subrayando que cualquier amenaza a la seguridad siria representa también un riesgo para Türkiye.

Estabilidad regional

El ministro turco describió la agresión israelí contra Siria como uno de los problemas más acuciantes que enfrenta Damasco, y enfatizó que Türkiye condena cualquier ataque que socave la estabilidad regional.

Fidan señaló que la relación de Siria con actores internacionales se está fortaleciendo y sostuvo que la comunidad internacional debe corresponder poniendo fin al aislamiento del país.

“Siria ha cumplido con sus obligaciones, y a cambio, la comunidad internacional también debe cumplir con su deber hacia Siria”, afirmó. “Todas las sanciones contra el gobierno sirio y sus representantes deben levantarse cuanto antes”.

Türkiye, añadió, continuará apoyando a Siria para enfrentar estos desafíos y urgió a la comunidad internacional a ampliar su respaldo.

El encuentro en Ankara marca una nueva fase en el diálogo entre Ankara y Damasco, con ambos países expresando optimismo sobre la mejora de las relaciones y la atención a las preocupaciones de seguridad compartidas.


FUENTE:TRT World
