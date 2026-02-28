En un giro que amenaza con volver a convulsionar Oriente Medio, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán este sábado. Primero, Israel Katz ministro de Defensa israelí, anunció que el país había ejecutado un bombardeo “preventivo” contra Teherán, citando supuestas “amenazas de seguridad” para Tel Aviv, y declaró un “estado de emergencia especial e inmediato”. Momentos después, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en un video publicado en su red Truth Social que Washington “comenzó grandes operaciones de combate en Irán“.

"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", añadió Trump en su mensaje. “Pueden perderse vidas de valientes estadounidenses y podríamos tener bajas, lo que ocurre con frecuencia en la guerra”, añadió. Y luego volvió a reiterar que Irán jamás podrá “tener un arma nuclear”, a pesar de que ese país ha negado repetidamente que no busca desarrollar tal armamento.

Casi en simultáneo, desde Teherán se reportaron múltiples explosiones. Testigos informaron sobre un potente estallido en el centro de la capital, con una densa columna de humo, mientras que el gobierno iraní aún no ha hecho declaraciones.

También se escucharon explosiones en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, según la agencia de noticias Fars.

Horas después, se reportó que el impacto de un ataque israelí-estadounidense contra una escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, mató a por menos 40 personas y dejó 48 heridos, según la agencia IRNA.

Tanto Irán como Israel anunciaron el cierre de su espacio aéreo.

Irán promete respuesta “con contundencia”

Después de los ataques, Irán afirmó que responderá con contundencia a la agresión de Israel y Estados Unidos. "Las Fuerzas Armadas de Irán responderán con decisión a los agresores", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Y reiteró volvió que Irán había hecho "todo lo necesario para evitar la guerra".

"Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní", añadió.

El ministerio también acusó a Tel Aviv y a Washington de violar su soberanía y el Artículo 24 de la Carta de la ONU. En esa línea, mencionó que los ataques contra Irán apuntaron contra infraestructura de defensa e instalaciones civiles en varias ciudades, además de ejecutarse mientras Teherán y EE.UU. mantenían un proceso diplomático.

Por eso, a pesar de que Irán había priorizado la diplomacia para prevenir un mayor conflicto "ha llegado el momento de defender la patria". Además, Teherán invocó su derecho a la legítima defensa, amparado por el Artículo 51 de la Carta de la ONU, e instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional a condenar el ataque conjunto estadounidense-israelí y a tomar medidas urgentes.

Minutos antes, la televisión estatal iraní había publicado en Telegram un anuncio de Teherán en el que se informaba sobre la preparación de una “fuerte respuesta”. Y, poco después, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber lanzado la primera oleada a gran escala de ataques con misiles y drones contra Israel. Momentos luego se escucharon explosiones en Jerusalén.

Posteriormente se confirmó que Teherán lanzó ataques de represalia con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en todo Oriente Medio. El impacto más directo se registra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en Bahréin.

La Agencia de Noticias de Bahréin confirmó este sábado que un misil impactó el centro de servicio de la Actividad de Apoyo Naval, en la zona portuaria de Juffair/Mina Salman.

Irán también atacó territorio de Israel con misiles balísticos, mientras que, según informes, los sistemas de defensa de ese último país los han interceptado.

¿Ataques sostenidos?

El Canal 12 de Israel informó que Tel Aviv se prepara en la fase inicial para cuatro días de intensos ataques conjuntos contra Irán, citando a un funcionario de seguridad.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial” que supuestamente representa Irán.



"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un mensaje de vídeo que coincidió con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".

Operación contra todo el liderazgo iraní

Un funcionario estadounidense, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, afirmó que los ataques se llevaron a cabo por aire y mar.

El primer ataque reportado tuvo como objetivo una zona cercana a las oficinas del líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

No quedó claro de inmediato si Jamenei, de 86 años, se encontraba presente en ese momento. Un funcionario declaró a Reuters que fue trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.