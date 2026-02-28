En un giro que amenaza con volver a convulsionar Oriente Medio, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán este sábado. Primero, Israel Katz ministro de Defensa israelí, anunció que el país había ejecutado un bombardeo “preventivo” contra Teherán, citando supuestas “amenazas de seguridad” para Tel Aviv, y declaró un “estado de emergencia especial e inmediato”. Momentos después, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en un video publicado en su red Truth Social que Washington “comenzó grandes operaciones de combate en Irán“.
"Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", añadió Trump en su mensaje. “Pueden perderse vidas de valientes estadounidenses y podríamos tener bajas, lo que ocurre con frecuencia en la guerra”, añadió. Y luego volvió a reiterar que Irán jamás podrá “tener un arma nuclear”, a pesar de que ese país ha negado repetidamente que no busca desarrollar tal armamento.
Casi en simultáneo, desde Teherán se reportaron múltiples explosiones. Testigos informaron sobre un potente estallido en el centro de la capital, con una densa columna de humo, mientras que el gobierno iraní aún no ha hecho declaraciones.
También se escucharon explosiones en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, según la agencia de noticias Fars.
Horas después, se reportó que el impacto de un ataque israelí-estadounidense contra una escuela primaria de niñas en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, mató a por menos 40 personas y dejó 48 heridos, según la agencia IRNA.
Tanto Irán como Israel anunciaron el cierre de su espacio aéreo.
Irán promete respuesta “con contundencia”
Después de los ataques, Irán afirmó que responderá con contundencia a la agresión de Israel y Estados Unidos. "Las Fuerzas Armadas de Irán responderán con decisión a los agresores", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Y reiteró volvió que Irán había hecho "todo lo necesario para evitar la guerra".
"Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní", añadió.
El ministerio también acusó a Tel Aviv y a Washington de violar su soberanía y el Artículo 24 de la Carta de la ONU. En esa línea, mencionó que los ataques contra Irán apuntaron contra infraestructura de defensa e instalaciones civiles en varias ciudades, además de ejecutarse mientras Teherán y EE.UU. mantenían un proceso diplomático.
Por eso, a pesar de que Irán había priorizado la diplomacia para prevenir un mayor conflicto "ha llegado el momento de defender la patria". Además, Teherán invocó su derecho a la legítima defensa, amparado por el Artículo 51 de la Carta de la ONU, e instó al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional a condenar el ataque conjunto estadounidense-israelí y a tomar medidas urgentes.
Minutos antes, la televisión estatal iraní había publicado en Telegram un anuncio de Teherán en el que se informaba sobre la preparación de una “fuerte respuesta”. Y, poco después, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber lanzado la primera oleada a gran escala de ataques con misiles y drones contra Israel. Momentos luego se escucharon explosiones en Jerusalén.
Posteriormente se confirmó que Teherán lanzó ataques de represalia con misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en todo Oriente Medio. El impacto más directo se registra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de EE.UU. en Bahréin.
La Agencia de Noticias de Bahréin confirmó este sábado que un misil impactó el centro de servicio de la Actividad de Apoyo Naval, en la zona portuaria de Juffair/Mina Salman.
Irán también atacó territorio de Israel con misiles balísticos, mientras que, según informes, los sistemas de defensa de ese último país los han interceptado.
¿Ataques sostenidos?
El Canal 12 de Israel informó que Tel Aviv se prepara en la fase inicial para cuatro días de intensos ataques conjuntos contra Irán, citando a un funcionario de seguridad.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto con EE.UU. tiene el objetivo de "eliminar la amenaza existencial” que supuestamente representa Irán.
"Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico", dice en un mensaje de vídeo que coincidió con el aviso de que Irán ha respondido con misiles al ataque israelí en su territorio. En su mensaje, añadió que la acción conjunta con Estados Unidos contra Irán "creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino".
Operación contra todo el liderazgo iraní
Un funcionario estadounidense, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, afirmó que los ataques se llevaron a cabo por aire y mar.
El primer ataque reportado tuvo como objetivo una zona cercana a las oficinas del líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.
No quedó claro de inmediato si Jamenei, de 86 años, se encontraba presente en ese momento. Un funcionario declaró a Reuters que fue trasladado a un lugar seguro fuera de Teherán.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se encuentra "sano y salvo", informó este sábado la agencia de noticias oficial Irna, tras los ataques israelíes y estadounidenses. “No tiene ningún problema", detalló Irna, cuya información fue replicada por las también agencias estatales Mehr e Isna.
Los primeros ataques israelíes contra Irán causaron la muerte y heridas de numerosos miembros de la Guardia Revolucionaria, incluyendo personal operativo clave, según la agencia de noticias iraní ISNA.
Turkish Airlines cancela vuelos a varios países de Oriente Medio por cierres del espacio aéreo
La aerolínea Turkish Airlines anunció la cancelación de sus vuelos a Líbano, Siria, Iraq, Irán y Jordania hasta el 2 de marzo de 2026, debido al cierre de varios espacios aéreos de Oriente Medio tras el ataque conjunto israelí-estadounidense contra Irán.
La aerolínea también canceló los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Omán, programados para el 28 de febrero de 2026, según declaró en la red social X el vicepresidente sénior de comunicaciones de la compañía, Yahya Ustun.
Ustun indicó que la evolución del espacio aéreo se está monitoreando en tiempo real y que podrían producirse cancelaciones adicionales.
Medidas en Israel
Por su parte, el Ministerio de Transporte de Israel informó al público que no debe “acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso”, según reporta el diario The Times of Israel. “Se solicita a los pasajeros que se encuentran actualmente en el extranjero que se mantengan informados a través de los medios de comunicación y de sus aerolíneas sobre los horarios de vuelo una vez que se reabra el espacio aéreo”.
“Tan pronto como la situación de seguridad lo permita, el espacio aéreo se reabrirá y se reanudarán los vuelos hacia y desde Israel. Se notificará esto 24 horas antes de la reanudación de los vuelos”, completó.
Las fuerzas israelíes emitieron sirenas antiaéreas como medida de precaución, advirtiendo de posibles amenazas de misiles. También se anunció la prohibición de actividades educativas, reuniones y lugares de trabajo.
Los sectores esenciales quedaron exentos, según el ejército.
El avance diplomático que precedió la operación de EE.UU. e Israel
La antesala de los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán estuvo marcada por un avance en las negociacioes nucleares que parecía abrir camino a la vía diplomática. Omán, mediador clave en el diálogo, había anunciado el viernes que Teherán se había comprometido a no acumular uranio enriquecido.
El ministro de Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, dijo que creía que todas las cuestiones del acuerdo podrían resolverse "de manera amistosa e integral" en un plazo de tres meses. "Si el objetivo final es garantizar para siempre que Irán no pueda tener una bomba nuclear, creo que hemos resuelto ese problema mediante estas negociaciones al acordar un avance muy importante que nunca se había logrado antes", dijo Albusaidi al programa de la cadena CBS News "Face the Nation".
"Creo que si logramos consolidar eso y construir a partir de ahí, un acuerdo está a nuestro alcance", afirmó. El ministro agregó que Irán no podría almacenar uranio enriquecido, lo que estaría sujeto a verificación.
Y que Teherán también reduciría sus reservas actuales "al nivel más bajo posible", de modo que sean "convertidas en combustible, y ese combustible será irreversible".
"Esto es algo completamente nuevo. Realmente torna menos relevante el argumento sobre el enriquecimiento, porque ahora estamos hablando de almacenamiento cero", declaró el funcionario omaní, que se reunió en Washington el viernes por la mañana con el vicepresidente estadounidense, JD Vance.
Durante mucho tiempo EE.UU. ha acusado a Teherán de querer desarrollar un arma nuclear, a pesar de que Irán ha sostenido también largamente que su programa nuclear es de carácter pacífico y tiene fines civiles.
EE.UU. había designado a Irán como Estado que practica "detenciones arbitrarias"
Horas antes de los ataques contra Irán, EE.UU. había designado este viernes al país como un Estado que practica "detenciones arbitrarias". Se trata de la primera medida de este tipo, en el marco de una nueva “lista negra” que Washington creó en septiembre pasado, luego de que Trump firmara una orden ejecutiva para crearla.
Es similar a las designaciones que EE.UU. hace en materia de terrorismo. Así, Irán se convirtió en el primer país en ser incluido en la lista negra.
"El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán, medidas que podrían poner fin a esta designación y a acciones asociadas", dijo en su momento el secretario de Estado, Marco Rubio en un comunicado.
Rubio añadió que si Irán no muestra progresos, Estados Unidos eventualmente decidirá que los pasaportes estadounidenses son inválidos para viajar a Irán. Washington solo les prohíbe a sus ciudadanos viajar a un país, Corea del Norte.
"Ningún estadounidense debería viajar a Irán por ninguna razón. Reiteramos nuestro llamado a los estadounidenses que se encuentran actualmente en Irán a que salgan de inmediato", dijo Rubio.