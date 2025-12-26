ORIENTE MEDIO
5 min de lectura
Israel destruye 8.000 olivos en Cisjordania ocupada y genera pérdidas millonarias a los palestinos
En solo una semana, el ejército israelí y colonos ilegales arrasaron más de 8.000 olivos en Cisjordania ocupada, con pérdidas de siete millones de dólares. Un duro golpe para los palestinos, cuya economía depende en gran parte de estos cultivos.
Israel destruye 8.000 olivos en Cisjordania ocupada y genera pérdidas millonarias a los palestinos
el Ejército arrancó 5.000 olivos en la localidad de Silat al-Harithiya, al oeste de Yenín, y otros 3.000 olivos en Turmus Ayya, al este de Ramala. / AP
26 de diciembre de 2025

Más allá de los ataques y la expansión de asentamientos, el ejército israelí y los colonos ilegales también golpean los medios de subsistencia de los palestinos en la Cisjordania ocupada, afectando sus tierras agrícolas y su ganado. En apenas una semana, destruyeron más de 8.000 olivos, una pérdida significativa para los palestinos, ya que estos ingresos constituyen una parte clave de su economía, estimada en unos siete millones de dólares.

Según informó el Ministerio de Agricultura palestino este jueves, las tierras palestinas han sido escenario de una “peligrosa y acelerada escalada” de ataques por parte del ejército israelí y de colonos ilegales, dirigidos directamente contra el sector agrícola y las fuentes de alimentos.

El ministro añadió que estos ataques —registrados entre el 15 y el 21 de diciembre— no son hechos aislados, sino que forman parte de una política sistemática destinada a “apropiarse de tierras palestinas y vaciarlas de sus habitantes autóctonos”.

El informe detalla que las agresiones israelíes se concentraron en el norte y el centro de Cisjordania ocupada, donde el Ejército arrancó 5.000 olivos en la localidad de Silat al-Harithiya, al oeste de Yenín. Lo mismo hizo con otros 3.000 olivos en Turmus Ayya, al este de Ramala.

A estas acciones se sumaron operaciones separadas con excavadoras en distintas zonas, con la que se derribaron 156 olivos en Jerusalén Este ocupada, 100 higueras en Tulkarem, 13 olivos en el este de Qalqilya y 19 olivos —incluidos 10 árboles centenarios— en Salfit y Belén.

Asimismo, el informe documentó una amplia destrucción de infraestructura agrícola, que incluyó la demolición de 13 pozos de agua y cuartos agrícolas, daños a redes de riego y el robo de bombas de agua, además de la destrucción de 82 colmenas y el envenenamiento de rebaños de ovejas en diversas zonas.

Colonos israelíes roban 150 animales

Otros ataques apuntaron contra el ganado de los pastores palestinos. Este viernes colonos israelíes ilegales atacaron una granja cerca de la ciudad de Ramala, donde agredieron a los trabajadores y robaron alrededor de 150 ovejas.

Según informaron fuentes locales a la Agencia Anadolu, los colonos ilegales irrumpieron en la localidad de Deir Dibwan, al este de Ramala, ingresaron por la fuerza a la granja y golpearon a dos trabajadores antes de huir con las ovejas.

Las fuentes añadieron que la localidad ha sido blanco reiterado de ataques por parte de colonos ilegales extremistas, incluidos robos de ganado, incendios provocados contra vehículos y comercios, así como agresiones contra palestinos.

Estás acciones se enmarcan en un aumento sostenido de la violencia en la Cisjordania ocupada por parte del Ejército israelí y de colonos ilegales, una escalada que con frecuencia coincide con las temporadas de cosecha y siembra y que, según denuncian los palestinos, busca presionar a los agricultores para que abandonen sus tierras. De acuerdo con la Comisión de Resistencia al Muro y a la Colonización, sólo durante el mes de noviembre se registraron 621 ataques de colonos contra palestinos y sus propiedades.

RECOMENDADOS

El repunte se ha intensificado desde que Israel lanzó su ofensiva contra Gaza en octubre de 2023, período en el que también aumentaron las detenciones, redadas y ataques contra palestinos en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este.

Según cifras difundidas por la ONU, los ataques perpetrados por israelíes, del ejército y colonos, contra la población palestina en Cisjordania ocupada, han alcanzado su nivel más alto de los últimos 20 años, que es cuando se comenzaron a registrar estos datos.

Asimismo, desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han matado al menos a 1.103 palestinos, han herido a cerca de 11.000 y han detenido a alrededor de 21.000 personas.

Expansión de puestos de avanzada y asentamientos ilegales

En paralelo a estos ataques, grupos de colonos israelíes continúan ampliando asentamientos en distintos puntos del territorio ocupado. En la ciudad de Nablus, en el norte, colonos que se han apropiado de tierras palestinas ampliaron un puesto de avanzada. En un comunicado emitido el jueves, la organización legal Al-Baidar informó que los grupos de colonos añadieron viviendas prefabricadas al puesto, establecido en el monte Qarqafa, al sureste de Nablus.

Según la organización, esta medida busca anexar nuevas áreas pertenecientes a la población palestina. El comunicado subrayó que se trata de “una continuación de la expansión de puestos de avanzada de asentamientos ilegales en tierras palestinas”, lo que pone aún más en peligro a las comunidades de la zona y amenaza directamente sus derechos sobre la tierra y la propiedad.

Estos grupos suelen instalar inicialmente refugios improvisados hechos con diversos materiales en las zonas donde planean establecer puestos de avanzada de asentamientos ilegales, cercándolas y construyendo caminos de acceso para ellos. De este modo, preparan el terreno para los asentamientos ilegales.

Actualmente, unos 451.000 israelíes viven en asentamientos en la Cisjordania ocupada y alrededor de 230.000 en Jerusalén Este ocupada, todos ellos establecidos en tierras palestinas confiscadas, una práctica considerada ilegal por el derecho internacional y que agrava la vida cotidiana de la población palestina.

En una opinión emitida el pasado mes de julio, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí del territorio palestino y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, mientras las autoridades palestinas reiteran sus llamados a la comunidad internacional para que presione a Israel y ponga fin a la actividad de asentamientos en los territorios ocupados.

Israel fue establecido en 1948 sobre tierras palestinas y posteriormente ocupó el resto de los territorios palestinos. Desde entonces, los sucesivos gobiernos israelíes han rechazado retirarse y permitir la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como su capital.

FUENTE:TRT Español y agencias
