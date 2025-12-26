Más allá de los ataques y la expansión de asentamientos, el ejército israelí y los colonos ilegales también golpean los medios de subsistencia de los palestinos en la Cisjordania ocupada, afectando sus tierras agrícolas y su ganado. En apenas una semana, destruyeron más de 8.000 olivos, una pérdida significativa para los palestinos, ya que estos ingresos constituyen una parte clave de su economía, estimada en unos siete millones de dólares.

Según informó el Ministerio de Agricultura palestino este jueves, las tierras palestinas han sido escenario de una “peligrosa y acelerada escalada” de ataques por parte del ejército israelí y de colonos ilegales, dirigidos directamente contra el sector agrícola y las fuentes de alimentos.

El ministro añadió que estos ataques —registrados entre el 15 y el 21 de diciembre— no son hechos aislados, sino que forman parte de una política sistemática destinada a “apropiarse de tierras palestinas y vaciarlas de sus habitantes autóctonos”.

El informe detalla que las agresiones israelíes se concentraron en el norte y el centro de Cisjordania ocupada, donde el Ejército arrancó 5.000 olivos en la localidad de Silat al-Harithiya, al oeste de Yenín. Lo mismo hizo con otros 3.000 olivos en Turmus Ayya, al este de Ramala.

A estas acciones se sumaron operaciones separadas con excavadoras en distintas zonas, con la que se derribaron 156 olivos en Jerusalén Este ocupada, 100 higueras en Tulkarem, 13 olivos en el este de Qalqilya y 19 olivos —incluidos 10 árboles centenarios— en Salfit y Belén.

Asimismo, el informe documentó una amplia destrucción de infraestructura agrícola, que incluyó la demolición de 13 pozos de agua y cuartos agrícolas, daños a redes de riego y el robo de bombas de agua, además de la destrucción de 82 colmenas y el envenenamiento de rebaños de ovejas en diversas zonas.

Colonos israelíes roban 150 animales

Otros ataques apuntaron contra el ganado de los pastores palestinos. Este viernes colonos israelíes ilegales atacaron una granja cerca de la ciudad de Ramala, donde agredieron a los trabajadores y robaron alrededor de 150 ovejas.

Según informaron fuentes locales a la Agencia Anadolu, los colonos ilegales irrumpieron en la localidad de Deir Dibwan, al este de Ramala, ingresaron por la fuerza a la granja y golpearon a dos trabajadores antes de huir con las ovejas.

Las fuentes añadieron que la localidad ha sido blanco reiterado de ataques por parte de colonos ilegales extremistas, incluidos robos de ganado, incendios provocados contra vehículos y comercios, así como agresiones contra palestinos.

Estás acciones se enmarcan en un aumento sostenido de la violencia en la Cisjordania ocupada por parte del Ejército israelí y de colonos ilegales, una escalada que con frecuencia coincide con las temporadas de cosecha y siembra y que, según denuncian los palestinos, busca presionar a los agricultores para que abandonen sus tierras. De acuerdo con la Comisión de Resistencia al Muro y a la Colonización, sólo durante el mes de noviembre se registraron 621 ataques de colonos contra palestinos y sus propiedades.