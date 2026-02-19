Miles de palestinos asesinados en Gaza por Israel simplemente se han esfumado en el aire. No hay restos que identificar, ni cuerpos que enterrar. No queda nada más que sangre salpicada en las paredes y fragmentos de tejido de quienes murieron.
Una amplia investigación publicada el 11 de febrero documentó al menos 2.842 casos de este tipo desde octubre de 2023, a partir de registros que equipos de Defensa Civil llevaron sobre las personas que estaban dentro de un edificio cuando fue bombardeado y el posterior recuento de cuerpos.
Buscan patrones de sangre, tejido, cualquier cosa que pueda indicar qué ocurrió. Cuando las cifras no coinciden, cuando han revisado por todas partes y no encuentran nada, marcan a esas víctimas como “evaporadas”.
Yasmin Mahani, una mujer palestina cuyo hijo fue impactado por un ataque israelí contra la escuela Al Tabin en agosto de 2024, regresó al edificio. Allí se refugiaban familias que habían huido de sus hogares. Encontró restos de carne dispersos. Encontró sangre. No encontró a su hijo. “Ni siquiera un cuerpo para enterrar”, dijo a la cadena de noticias Al Jazeera.
Los expertos señalan que esto ocurre cuando las personas están expuestas a un calor extremo, y muchos casos se atribuyen a armas termobáricas e incendiarias.
Las armas termobáricas están diseñadas para crear una explosión de gran potencia, al utilizar el oxígeno del aire circundante para intensificar la detonación, según el doctor Arthur van Coller, profesor de Derecho Internacional Humanitario en la escuela de educación superior STADIO.
“Funcionan liberando un combustible en forma de gas, aerosol o polvo fino en el aire. Esta nube de combustible se mezcla con el oxígeno atmosférico y posteriormente se enciende”, explica van Coller a TRT World.
“La ‘explosión’ genera un calor intenso y ondas de presión masivas que duran más que las de los explosivos convencionales, creando un efecto de vacío que puede causar lesiones graves y difíciles de tratar”, añade.
Van Coller, quien se ha especializado en legalidad del uso de armas termobáricas, añade que este tipo de armamento es particularmente devastador en edificios y estructuras subterráneas, donde las ondas de presión reflejadas multiplican su fuerza, lo que dificulta limitar el daño a objetivos militares y aumenta el riesgo para la población civil.
Estas bombas funcionan de manera diferente a los explosivos convencionales. Primero liberan nubes de partículas combustibles y luego las encienden. El resultado es una onda de presión y una bola de fuego que puede alcanzar entre 2.500 y 3.000 grados Celsius.
Cuando se utilizan contra personas, las armas termobáricas pueden causar múltiples lesiones complejas y graves debido a los efectos primarios de la explosión, incluidos barotraumas en los pulmones y otros órganos, según van Coller.
“También pueden provocar lesiones secundarias por metralla y escombros, lesiones terciarias como traumatismos contundentes al ser lanzados por la explosión, y lesiones cuaternarias, incluidas quemaduras por calor intenso e inhalación de gases tóxicos”, agrega.
Según informes, Israel ha utilizado varias armas que encajan con esta descripción, incluidas la bomba MK-84, el perforador de búnkeres BLU-109 y la bomba planeadora GBU-39. Esta última fue utilizada en el ataque a Al Tabin y está diseñada básicamente para mantener la estructura del edificio en pie mientras destruye todo lo que hay en su interior mediante calor y presión.
El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos ya había señalado casos similares en 2023 y 2024. Los investigadores documentaron víctimas que parecían haberse derretido o convertido en cenizas tras el bombardeo contra edificios residenciales.
“En espacios confinados, el calor y la presión pueden causar quemaduras graves, lesiones por aplastamiento y desintegración de tejidos blandos. Los cuerpos pueden quedar incinerados, fragmentados o irreconocibles y, en algunos casos, solo se encuentran pequeños restos o rastros”, señala van Coller.
“Sin embargo, ‘evaporar’ no es un término completamente preciso para describir los efectos de las explosiones termobáricas en el cuerpo humano, ya que implica que el tejido se convierte totalmente en gas, sin dejar restos físicos”.
“El término más apropiado desde la literatura forense y médica es ‘incineración’, ‘fragmentación’ o ‘aniquilación’”, añade.
Armas incendiarias y fósforo blanco
Las armas incendiarias son otra categoría cuya utilización ha sido documentada en Gaza.
“Estas municiones están diseñadas principalmente para prender fuego a objetos o causar quemaduras a personas mediante la acción de la llama, el calor o ambos, producidos por una reacción química”, explica van Coller.
“Ejemplos comunes incluyen el napalm, la termita y el fósforo blanco. Estas armas contienen sustancias químicas que se encienden y arden a temperaturas extremadamente altas durante un periodo prolongado tras su despliegue, lo que puede provocar incendios secundarios que se extienden a áreas circundantes”.
“El derecho internacional humanitario impone fuertes restricciones al uso de armas incendiarias, especialmente en zonas pobladas, para proteger a la población civil de sus efectos devastadores”.
Estas restricciones emanan del Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW, por sus siglas en inglés), que prohíbe en todas las circunstancias dirigir ataques contra civiles o bienes de carácter civil mediante armas incendiarias.
Videos verificados y testimonios indican que las fuerzas israelíes utilizaron fósforo blanco durante su ofensiva en Gaza y en ataques contra el sur del Líbano en 2023.
Las imágenes mostraron repetidas explosiones aéreas de artillería con fósforo blanco sobre el puerto de Ciudad de Gaza y zonas rurales cercanas a la frontera entre Israel y Líbano, dispersando partículas en llamas sobre amplias áreas.
Al entrar en contacto con la piel, provoca quemaduras graves y difíciles de tratar, que pueden continuar ardiendo profundamente en el tejido. Los sobrevivientes a menudo enfrentan complicaciones médicas a largo plazo.
Daño indiscriminado y desproporcionado
Ahora bien, las armas termobáricas no están totalmente prohibidas. Pero eso no significa que su uso sea legal.
“Las armas termobáricas no están prohibidas per se por el derecho internacional”, afirma van Coller.
“Sin embargo, su uso debe evaluarse conforme a los principios de proporcionalidad y distinción. Esto implica determinar si el ataque está dirigido a un objetivo militar legítimo y si el daño civil previsto es excesivo en relación con la ventaja militar anticipada”.
Pero hay un punto crítico que no puede subestimarse: los principios sobre proporcionalidad y sufrimiento innecesario se aplican cuando el objetivo son combatientes.
Los civiles nunca deben ser atacados intencionalmente. Van Coller subraya que el marco jurídico para evaluar el “sufrimiento innecesario” parte del supuesto de que se lucha contra otros combatientes, no que se bombardea a familias en sus hogares.
Cuando Israel lanza estas armas sobre barrios densamente poblados, donde sabe que las familias están refugiadas, no se trata de una cuestión de proporcionalidad o distinción. Es un daño deliberado contra civiles.
Eso es un crimen de guerra y forma parte del genocidio en curso perpetrado por Israel.
En teoría, las armas termobáricas podrían emplearse legalmente contra objetivos militares claros si se toman precauciones para proteger a la población civil. En la práctica, resulta extremadamente difícil cumplir con esos principios cuando se utilizan en ciudades densamente pobladas.
La muerte a manos de Israel de más de 72.000 palestinos, las heridas a más de 171.000 personas y la destrucción generalizada del 90% de la infraestructura civil son, según el texto, evidencia de que el principio de proporcionalidad no se está respetando.
Miles de personas siguen desaparecidas, ya sea sepultadas bajo los escombros o reducidas a restos tan mínimos que no pueden ser identificadas.
Estos hallazgos se producen pese a que la Corte Internacional de Justicia dictaminó medidas provisionales y la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
La desaparición de los cuerpos genera además un desafío adicional para la rendición de cuentas. Estas armas destruyen la evidencia física de forma tan completa que identificar a las víctimas, confirmar cómo murieron y reunir pruebas de un uso ilegal se vuelve extremadamente difícil.
Van Coller plantea lo que describe como “la pregunta definitiva” sobre este asunto: “Si una forma de dañar a los seres humanos mediante el uso de un arma específica, como una termobárica, es intrínsecamente más inhumana y, por tanto, inaceptable, en comparación con el daño causado por otra arma, como un explosivo convencional”.