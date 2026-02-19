Miles de palestinos asesinados en Gaza por Israel simplemente se han esfumado en el aire. No hay restos que identificar, ni cuerpos que enterrar. No queda nada más que sangre salpicada en las paredes y fragmentos de tejido de quienes murieron.

Una amplia investigación publicada el 11 de febrero documentó al menos 2.842 casos de este tipo desde octubre de 2023, a partir de registros que equipos de Defensa Civil llevaron sobre las personas que estaban dentro de un edificio cuando fue bombardeado y el posterior recuento de cuerpos.

Buscan patrones de sangre, tejido, cualquier cosa que pueda indicar qué ocurrió. Cuando las cifras no coinciden, cuando han revisado por todas partes y no encuentran nada, marcan a esas víctimas como “evaporadas”.

Yasmin Mahani, una mujer palestina cuyo hijo fue impactado por un ataque israelí contra la escuela Al Tabin en agosto de 2024, regresó al edificio. Allí se refugiaban familias que habían huido de sus hogares. Encontró restos de carne dispersos. Encontró sangre. No encontró a su hijo. “Ni siquiera un cuerpo para enterrar”, dijo a la cadena de noticias Al Jazeera.

Los expertos señalan que esto ocurre cuando las personas están expuestas a un calor extremo, y muchos casos se atribuyen a armas termobáricas e incendiarias.

Las armas termobáricas están diseñadas para crear una explosión de gran potencia, al utilizar el oxígeno del aire circundante para intensificar la detonación, según el doctor Arthur van Coller, profesor de Derecho Internacional Humanitario en la escuela de educación superior STADIO.

“Funcionan liberando un combustible en forma de gas, aerosol o polvo fino en el aire. Esta nube de combustible se mezcla con el oxígeno atmosférico y posteriormente se enciende”, explica van Coller a TRT World.

“La ‘explosión’ genera un calor intenso y ondas de presión masivas que duran más que las de los explosivos convencionales, creando un efecto de vacío que puede causar lesiones graves y difíciles de tratar”, añade.

Van Coller, quien se ha especializado en legalidad del uso de armas termobáricas, añade que este tipo de armamento es particularmente devastador en edificios y estructuras subterráneas, donde las ondas de presión reflejadas multiplican su fuerza, lo que dificulta limitar el daño a objetivos militares y aumenta el riesgo para la población civil.

Estas bombas funcionan de manera diferente a los explosivos convencionales. Primero liberan nubes de partículas combustibles y luego las encienden. El resultado es una onda de presión y una bola de fuego que puede alcanzar entre 2.500 y 3.000 grados Celsius.

Cuando se utilizan contra personas, las armas termobáricas pueden causar múltiples lesiones complejas y graves debido a los efectos primarios de la explosión, incluidos barotraumas en los pulmones y otros órganos, según van Coller.

“También pueden provocar lesiones secundarias por metralla y escombros, lesiones terciarias como traumatismos contundentes al ser lanzados por la explosión, y lesiones cuaternarias, incluidas quemaduras por calor intenso e inhalación de gases tóxicos”, agrega.

Según informes , Israel ha utilizado varias armas que encajan con esta descripción, incluidas la bomba MK-84, el perforador de búnkeres BLU-109 y la bomba planeadora GBU-39. Esta última fue utilizada en el ataque a Al Tabin y está diseñada básicamente para mantener la estructura del edificio en pie mientras destruye todo lo que hay en su interior mediante calor y presión.

El Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos ya había señalado casos similares en 2023 y 2024. Los investigadores documentaron víctimas que parecían haberse derretido o convertido en cenizas tras el bombardeo contra edificios residenciales.

“En espacios confinados, el calor y la presión pueden causar quemaduras graves, lesiones por aplastamiento y desintegración de tejidos blandos. Los cuerpos pueden quedar incinerados, fragmentados o irreconocibles y, en algunos casos, solo se encuentran pequeños restos o rastros”, señala van Coller.

“Sin embargo, ‘evaporar’ no es un término completamente preciso para describir los efectos de las explosiones termobáricas en el cuerpo humano, ya que implica que el tejido se convierte totalmente en gas, sin dejar restos físicos”.

“El término más apropiado desde la literatura forense y médica es ‘incineración’, ‘fragmentación’ o ‘aniquilación’”, añade.

Armas incendiarias y fósforo blanco

Las armas incendiarias son otra categoría cuya utilización ha sido documentada en Gaza.

“Estas municiones están diseñadas principalmente para prender fuego a objetos o causar quemaduras a personas mediante la acción de la llama, el calor o ambos, producidos por una reacción química”, explica van Coller.