TÜRKİYE
Türkiye sigue de cerca el caso de ciudadanos a bordo del barco de ayuda Madleen
Fuentes diplomáticas informaron que supervisan atentamente la situación de los ciudadanos turcos que viajaban en el barco Madleen, interceptado por fuerzas israelíes mientras intentaba llevar ayuda a Gaza.
Los detenidos desembarcaron del lunes por la noche y desde entonces han recibido la visita de funcionarios de la embajada de Turquía en Tel Aviv. /AA / AA
10 de junio de 2025

La situación de los ciudadanos turcos que viajaban a bordo del barco Madleen, interceptado por fuerzas israelíes mientras intentaba llevar ayuda a Gaza, es seguida de cerca por las autoridades del país, informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye.

Los pasajeros detenidos por Israel desembarcaron la noche de este lunes, y desde entonces funcionarios de la embajada de Türkiye en Tel Aviv los han visitado.

En ese sentido, se ha brindado todo tipo de apoyo consular a los ciudadanos turcos, y los familiares de ellos han sido informados sobre el proceso, indicaron las fuentes este martes.

Como parte de la última misión organizada por la Flotilla de la Libertad, los activistas a bordo del barco Madleen buscaban romper el bloqueo israelí sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria en el asediado enclave. El barco, de 18 metros de eslora, zarpó el 1 de junio desde el puerto de San Giovanni Li Cuti en Catania, Italia, con destino a Gaza.

El grupo de pasajeros había declarado que mantendrían una postura pacífica y no opondrían resistencia si el ejército israelí intervenía.

A bordo del Madleen se encontraban la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, la ciudadana alemana Yasemin Acar, el turco Huseyin Suayb Ordu, el brasileño Thiago Ávila, el español Sergio Toribio, el neerlandés Marco van Rennes, los franceses Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras y Yanis Mhamdi, la activista climática sueca Greta Thunberg y el periodista Omar Faiad.


FUENTE:TRT Español y agencias
