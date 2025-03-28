La primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, conmemoró el tercer aniversario del Día Internacional del Desperdicio Cero con un contundente llamado a la acción global contra los residuos textiles en un evento realizado en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Erdogan, presidenta del Consejo Consultivo de Personas de Alto Nivel sobre Cero Residuos de la ONU, encabezó el evento especial “Hacia el residuo cero en la moda y el textil” en Nueva York. En su discurso frente a líderes, defensores del medio ambiente y organizaciones internacionales, declaró: “El Movimiento Cero Residuos está creciendo exponencialmente cada año en todo el mundo, alcanzando a cada vez más personas. Tenemos la fortuna de ver cómo se forma un círculo global de conciencia”.

Además, invitó a todos los sectores sociales a sumarse al sueño de un mundo sin residuos y puso el foco de este año en la industria textil, por su impacto ambiental y cultural.

El costo oculto de la moda

La primera dama advirtió sobre el impacto real de la ropa que usamos: “Ninguna prenda es solo tela, color y diseño; cada artículo conlleva el costo de recursos naturales desperdiciados, contaminación ambiental y el agravamiento de los efectos del cambio climático. Esta pesada carga se transfiere a toda la humanidad”.

Asimismo, advirtió sobre la acelerada cultura de consumo impulsada por la publicidad y las modas efímeras, señalando que prendas en buen estado son descartadas por razones meramente estéticas o mentales. “Lamentablemente, la mentalidad de ‘usar y desechar’ se ha convertido en el rasgo principal de esta industria”, afirmó. Según datos presentados por Erdogan, a cada segundo, un camión lleno de ropa es incinerado o enviado a vertederos en el mundo.

Injusticia climática y necesidad de equidad

Emine Erdogan también denunció que la crisis climática y ambiental no afecta a todos por igual. “Vemos que los países que no tienen ninguna responsabilidad en las causas del problema están pagando el precio de esta crisis más que nadie”, comentó, destacando el desequilibrio global en la distribución de sus consecuencias.

Ante ello, hizo un llamado firme a replantear el sistema actual de gestión ambiental. “Necesitamos un sistema basado en el principio de distribución justa en los asuntos climáticos y ambientales”, enfatizó.