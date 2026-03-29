El jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, advirtió que la guerra en curso que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán corre el riesgo de escalar hacia una crisis global si continúa.

Durante su intervención en la cumbre STRATCOM 2026 en Estambul, el sábado, Kalin afirmó: "Desde la pandemia, nuestro mundo ha atravesado muchos umbrales críticos, crisis y rupturas". Mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, señalando que ya entró en su quinto año y que aún no hay claridad sobre cómo terminará, y luego se refirió al genocidio de Israel en Gaza.

"Mientras continúan los esfuerzos por lograr la paz en Gaza, las violaciones de Israel y sus políticas de ocupación y anexión continúan sin interrupción", indicó Kalin.

Sobre la situación regional, recordó que la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio del año pasado puso a prueba el escenario actual. "Actualmente estamos en medio de la guerra entre Israel-EE.UU. e Irán que comenzó el 28 de febrero y que lleva alrededor de un mes", afirmó.

Kalin aseguró que Türkiye ha realizado intensos esfuerzos diplomáticos para evitar el conflicto y para impedir que se expanda, advirtiendo que podría extenderse más allá de la región.

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"Lamentablemente, la guerra regional iniciada por Israel está avanzando rápidamente hacia una crisis global", dijo, en línea con lo advertido por el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. Y agregó que podría convertirse en una "guerra por la que pagarán 8.000 millones de personas".

"Todo nuestro esfuerzo está, ante todo, en que esta guerra termine lo antes posible", sostuvo.

“Türkiye no alimentará la discordia”