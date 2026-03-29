El jefe de la Organización Nacional de Inteligencia de Türkiye, Ibrahim Kalin, advirtió que la guerra en curso que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán corre el riesgo de escalar hacia una crisis global si continúa.
Durante su intervención en la cumbre STRATCOM 2026 en Estambul, el sábado, Kalin afirmó: "Desde la pandemia, nuestro mundo ha atravesado muchos umbrales críticos, crisis y rupturas". Mencionó la guerra entre Rusia y Ucrania, señalando que ya entró en su quinto año y que aún no hay claridad sobre cómo terminará, y luego se refirió al genocidio de Israel en Gaza.
"Mientras continúan los esfuerzos por lograr la paz en Gaza, las violaciones de Israel y sus políticas de ocupación y anexión continúan sin interrupción", indicó Kalin.
Sobre la situación regional, recordó que la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio del año pasado puso a prueba el escenario actual. "Actualmente estamos en medio de la guerra entre Israel-EE.UU. e Irán que comenzó el 28 de febrero y que lleva alrededor de un mes", afirmó.
Kalin aseguró que Türkiye ha realizado intensos esfuerzos diplomáticos para evitar el conflicto y para impedir que se expanda, advirtiendo que podría extenderse más allá de la región.
"Lamentablemente, la guerra regional iniciada por Israel está avanzando rápidamente hacia una crisis global", dijo, en línea con lo advertido por el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan. Y agregó que podría convertirse en una "guerra por la que pagarán 8.000 millones de personas".
"Todo nuestro esfuerzo está, ante todo, en que esta guerra termine lo antes posible", sostuvo.
“Türkiye no alimentará la discordia”
Por otra parte, Kalin advirtió que el conflicto podría profundizar las divisiones en la región. "Uno de los resultados calculados de esta guerra no es solo la eliminación de la capacidad nuclear de Irán, sino, de forma más peligrosa, la creación de las bases para décadas de conflictos fratricidas entre los pueblos fundadores de la región: turcos, kurdos, árabes y persas", dijo.
Kalin subrayó que Türkiye no contribuirá a ese escenario. "Türkiye nunca ha sido ni será parte de quienes alimentan el fuego de la discordia", afirmó. "Si es necesario, tomaremos la bola de fuego en nuestras manos y la apagaremos en nuestro pecho, pero nunca la lanzaremos al fuego de la discordia".
También sostuvo que la ofensiva contra Irán no tiene base legal en el derecho internacional. Y señaló: "Sabemos muy bien que quienes iniciaron esta guerra intentan crear nuevos hechos sobre el terreno en Líbano, Siria, los territorios palestinos y otros lugares, mediante políticas de destrucción, anexión y ocupación".
Por otra parte, agregó que Türkiye no permitirá que se ignoren los derechos de los palestinos. "No permitiremos que los derechos fundamentales de los palestinos sean vulnerados mediante hechos consumados ni que se ignoren las violaciones en Gaza y Cisjordania (ocupada)", afirmó.
"Los ataques de Irán contra países del Golfo son inaceptables", dijo Kalin. "Pero nunca debemos olvidar quién inició la guerra".
Además, expresó el respaldo de Türkiye a los esfuerzos diplomáticos para abrir negociaciones, incluidas iniciativas de Pakistán. "Apoyamos plenamente la mano tendida por nuestros hermanos pakistaníes en este tema", afirmó.
Sin embargo, sostuvo que Israel ha socavado esos intentos. "Al igual que antes de la guerra, vemos que Israel ha realizado intensos esfuerzos para sabotear los intentos de abrir canales de negociación y comunicación", subrayó.