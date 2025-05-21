Mientras la quinta edición del Foro Económico de Qatar (QEF 2025) comenzaba este martes en Doha, la huella inconfundible del reciente y vertiginoso recorrido del presidente estadounidense Donald Trump por el Golfo se hacía evidente—no solo en los debates políticos, sino también en las estrategias de inversión regional y los alineamientos globales.

Apenas unos días después de que la Casa Blanca afirmara que Trump había asegurado más de dos billones de dólares en promesas de inversión por parte de economías del Golfo, el QEF 2025 se convirtió en la plataforma donde líderes financieros, políticos y empresarios intentaron descifrar lo que todo esto significa—y si el Golfo se está inclinando más decididamente hacia Washington, en una era marcada por una creciente división entre Oriente y Occidente.

El centro de la conversación fue el regalo de Qatar: un avión Boeing 747-8 valorado en 400 millones de dólares, apodado “el palacio en el cielo”, destinado a reemplazar el envejecido Air Force One. La medida provocó indignación entre los demócratas en Washington, pero fue celebrada por Trump.

Mientras el primer ministro qatarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, defendía el gesto como “algo normal que ocurre entre aliados”, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, presentó una legislación para prohibir el uso de aeronaves extranjeras como avión presidencial, advirtiendo sobre una posible “compra de influencia” por parte de potencias extranjeras.

Pero Doha no parece inmutarse.

“Tenemos que superar este estereotipo”, dijo Al Thani durante la plenaria de apertura del foro. “No sé por qué la gente lo considera un soborno o que Qatar intenta comprar influencia. Es una transacción rutinaria entre naciones”.

El fondo soberano de inversión de Qatar no se limita a la diplomacia: apuesta con fuerza por el dólar. El CEO de la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA), Mohammed Al Sowaidi, anunció un nuevo compromiso masivo: una inversión adicional de 500.000 millones de dólares en Estados Unidos durante la próxima década, enfocada en inteligencia artificial, salud y centros de datos.

“Creemos en el crecimiento y la solidez del sistema estadounidense”, afirmó Al Sowaidi.

Pero estos anuncios no llegaron de la nada. La semana pasada, durante la gira de Trump por el Golfo, Boeing cerró un acuerdo récord con Qatar Airways para la adquisición de 160 nuevos aviones de fuselaje ancho, con opción a 50 más.

Para un foro fundado sobre el diálogo, el subtexto fue claro y transaccional.

Sur Global y emprendedores piden cooperación más profunda



Sin embargo, los titulares estadounidenses solo captaron una parte del espíritu del primer día del QEF, donde voces del Sur Global, emprendedores e innovadores abogaron por un orden global más equilibrado y cooperativo, uno que aproveche el potencial de los mercados emergentes en lugar de atarlos a bloques rivales.

Thomas Hopper, presidente de la organización alemana Die Jungen Unternehmer (Los Jóvenes Empresarios), aportó una perspectiva europea realista. “Alemania lleva tres años de decrecimiento económico”, dijo a TRT World.

“Pero lo que me hace volver al QEF es la oportunidad de construir algo nuevo mediante la cooperación, no la competencia. Esta región, especialmente Qatar, está emergiendo como catalizador del emprendimiento global”, sostuvo el empresario alemán.

El sentimiento de Hopper fue compartido por Fahad Garba Aliyu, socio gerente de Ignite Capital en Nigeria, quien destacó la importancia de un eje de crecimiento “Sur-Sur”.

“África tiene la población más joven y las economías de más rápido crecimiento. El Golfo tiene capital y cercanía. Estamos aquí para explorar cómo podemos colaborar”, dijo Aliyu. “Mientras Occidente se repliega, es hora de que el Sur Global alcance su verdadero potencial”.