El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido una y otra vez traer paz al mundo, amenazó duramente a Irán con que Washington tomaría “ acciones muy fuertes ” en su contra si ejecuta a manifestantes, empujando a todo Oriente Medio a un peligroso punto de inflexión.

Esta retórica, de hecho, ha generado preocupaciones sobre la posible respuesta de Teherán.

El Estado de liderazgo chiita –que cuenta con el respaldo de varios aliados desde el Hezbollah libanés hasta los hutíes de Yemen y grupos chiitas iraquíes– puede movilizar a sus socios para contrarrestar las crecientes amenazas de la alianza entre Israel y Estados Unidos, transformando potencialmente toda la región en múltiples campos de batalla, advierten expertos.

La turbulencia también puede interrumpir los envíos de petróleo a través de los estrechos de Bab el Mandeb y de Ormuz, una vía marítima vital en la región del Golfo que separa a Irán de sus vecinos árabes y representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo .

En una declaración reciente, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, de 87 años, respondió a la amenaza de Trump afirmando que cualquier acción contra Teherán resultará en una pérdida de poder de EE.UU. en la región.

Mohammed Eslami, politólogo del Instituto Universitario Europeo, no considera que la implicación de Washington en las protestas sea lo suficientemente decisiva como para remodelar el orden regional. Sin embargo, sí cree que el verdadero factor desestabilizador serían nuevos ataques militares estadounidenses y/o israelíes contra Teherán.

“Tal escalada probablemente reactivaría a Hezbollah y a los hutíes, reabriendo la presión en múltiples frentes contra Israel. Esto, casi con certeza, afectaría al mar Rojo y al estrecho de Bab el Mandeb, aumentando los riesgos para el comercio marítimo, los costos de seguros y las cadenas globales de suministro energético”, explica Eslami a TRT World.

Como resultado, Oriente Medio a nivel general se enfrentaría a una mayor inestabilidad, incluso si el conflicto central permaneciera geográficamente limitado a Irán, según este académico.

Aunque una intervención militar directa de EE.UU. podría resultar plausiblemente en el asesinato o la eliminación física de Ali Jamenei, no conduciría automáticamente al colapso del estado dirigido por clérigos chiitas, apunta Eslami.

“El sistema iraní es institucionalmente resiliente, con múltiples centros de poder capaces de preservar la continuidad del régimen. Las instituciones de seguridad, las redes ideológicas y las estructuras burocráticas probablemente sobrevivirían a la decapitación del liderazgo”, añade.

“Un colapso genuino del régimen requeriría protestas prolongadas y a nivel nacional que estuvieran orgánicamente alineadas con una presión externa sostenida, algo que es históricamente inusual y, en mi evaluación, improbable en el caso iraní”, completa.

Hacia una mayor turbulencia

Desde que comenzaron las protestas en Irán, desencadenadas por un colapso repentino de la moneda del país en diciembre de 2025, Trump ha emitido varias amenazas contra Teherán, instando a los manifestantes a tomar las instituciones estatales y prometiendo que “la ayuda de EE.UU. está en camino”.

Pero esta “ayuda”, independientemente de su “característica o intensidad”, causará mucha más agitación en una región de Oriente Medio que ya está inestable, según Luciano Zaccara, analista político sobre Irán con sede en el Golfo.

“Dependiendo de las capacidades y limitaciones iraníes, la represalia a un ataque estadounidense ocurrirá sin duda alguna, como ha sucedido cada vez que Israel o EE.UU. atacaron a Irán”, dice Zaccara, quien anticipa un inminente ataque estadounidense contra Teherán, a TRT World.

Otros expertos también perciben una tensión regional generalizada porque cualquier intervención de Washington –ya sea política, mediática, a través de sanciones o apoyando a grupos de oposición– sería leída por Teherán como una guerra indirecta, lo que llevaría a Irán a activar a sus aliados en todo Oriente Medio.