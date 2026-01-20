El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha prometido una y otra vez traer paz al mundo, amenazó duramente a Irán con que Washington tomaría “acciones muy fuertes” en su contra si ejecuta a manifestantes, empujando a todo Oriente Medio a un peligroso punto de inflexión.
Esta retórica, de hecho, ha generado preocupaciones sobre la posible respuesta de Teherán.
El Estado de liderazgo chiita –que cuenta con el respaldo de varios aliados desde el Hezbollah libanés hasta los hutíes de Yemen y grupos chiitas iraquíes– puede movilizar a sus socios para contrarrestar las crecientes amenazas de la alianza entre Israel y Estados Unidos, transformando potencialmente toda la región en múltiples campos de batalla, advierten expertos.
La turbulencia también puede interrumpir los envíos de petróleo a través de los estrechos de Bab el Mandeb y de Ormuz, una vía marítima vital en la región del Golfo que separa a Irán de sus vecinos árabes y representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo.
En una declaración reciente, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, de 87 años, respondió a la amenaza de Trump afirmando que cualquier acción contra Teherán resultará en una pérdida de poder de EE.UU. en la región.
Mohammed Eslami, politólogo del Instituto Universitario Europeo, no considera que la implicación de Washington en las protestas sea lo suficientemente decisiva como para remodelar el orden regional. Sin embargo, sí cree que el verdadero factor desestabilizador serían nuevos ataques militares estadounidenses y/o israelíes contra Teherán.
“Tal escalada probablemente reactivaría a Hezbollah y a los hutíes, reabriendo la presión en múltiples frentes contra Israel. Esto, casi con certeza, afectaría al mar Rojo y al estrecho de Bab el Mandeb, aumentando los riesgos para el comercio marítimo, los costos de seguros y las cadenas globales de suministro energético”, explica Eslami a TRT World.
Como resultado, Oriente Medio a nivel general se enfrentaría a una mayor inestabilidad, incluso si el conflicto central permaneciera geográficamente limitado a Irán, según este académico.
Aunque una intervención militar directa de EE.UU. podría resultar plausiblemente en el asesinato o la eliminación física de Ali Jamenei, no conduciría automáticamente al colapso del estado dirigido por clérigos chiitas, apunta Eslami.
“El sistema iraní es institucionalmente resiliente, con múltiples centros de poder capaces de preservar la continuidad del régimen. Las instituciones de seguridad, las redes ideológicas y las estructuras burocráticas probablemente sobrevivirían a la decapitación del liderazgo”, añade.
“Un colapso genuino del régimen requeriría protestas prolongadas y a nivel nacional que estuvieran orgánicamente alineadas con una presión externa sostenida, algo que es históricamente inusual y, en mi evaluación, improbable en el caso iraní”, completa.
Hacia una mayor turbulencia
Desde que comenzaron las protestas en Irán, desencadenadas por un colapso repentino de la moneda del país en diciembre de 2025, Trump ha emitido varias amenazas contra Teherán, instando a los manifestantes a tomar las instituciones estatales y prometiendo que “la ayuda de EE.UU. está en camino”.
Pero esta “ayuda”, independientemente de su “característica o intensidad”, causará mucha más agitación en una región de Oriente Medio que ya está inestable, según Luciano Zaccara, analista político sobre Irán con sede en el Golfo.
“Dependiendo de las capacidades y limitaciones iraníes, la represalia a un ataque estadounidense ocurrirá sin duda alguna, como ha sucedido cada vez que Israel o EE.UU. atacaron a Irán”, dice Zaccara, quien anticipa un inminente ataque estadounidense contra Teherán, a TRT World.
Otros expertos también perciben una tensión regional generalizada porque cualquier intervención de Washington –ya sea política, mediática, a través de sanciones o apoyando a grupos de oposición– sería leída por Teherán como una guerra indirecta, lo que llevaría a Irán a activar a sus aliados en todo Oriente Medio.
La escalada entre EE.UU. e Irán aumentará los riesgos en el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán, impactando los precios del petróleo y la estabilidad económica global a medida que la región se torna “más dividida entre el bloque alineado con EE.UU. y un bloque alineado con Irán”, según Adel al-Shuja'a, prominente político yemení y analista político.
Al igual que Zaccara, al-Shuja'a también considera que una intervención estadounidense no permanecería confinada a Irán, traduciéndose en inestabilidad política y de seguridad en todo Oriente Medio.
Desde la incursión de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha llevado a cabo numerosos ataques no solo contra palestinos en Gaza y Cisjordania ocupada, sino también contra varios estados de la región, intensificando la inestabilidad en todo Oriente Medio.
Siria, un país que recientemente emergió de una brutal guerra civil, enfrenta ataques israelíes, mientras que el Líbano, que también es agredido por el estado sionista, trabaja arduamente para llegar a un acuerdo con su política interna, incluido el desarme de Hezbollah respaldado por Irán.
Mahjoob Zweiri, académico y analista político sobre Oriente Medio, predice que una escalada entre EE.UU. e Irán introducirá “más incertidumbre” en la política regional, incluida la cuestión palestina.
“Israel está impulsando la guerra. El único actor que parece estar beneficiándose de la escalada es Israel. El Gobierno de (Benjamín) Netanyahu ha estado motivado por una idea principal, que es la venganza. Quieren ver a toda la región sufriendo por lo que sucedió el 7 de octubre. Quieren poner a la región bajo una presión severa”, dice Zweiri a TRT World.
“Su deseo es debilitar al gobierno iraní tanto como sea posible. Estadounidenses e israelíes creen firmemente que este es su propio momento para hacerlo”, afirma.
¿Cómo reaccionará el Golfo?
Según fuentes regionales y diplomáticos, el gobierno saudí, que ha normalizado sus relaciones con Irán mientras rechaza hacer lo mismo con Israel a pesar de la presión de EE.UU., busca desescalar las tensiones entre Washington y Teherán.
Además, Qatar y Omán, que han establecido relaciones con Irán, no quieren una guerra entre los dos adversarios, mientras que Emiratos Árabes Unidos, un aliado cercano de Israel, no ha dado una indicación clara de su postura ante las crecientes tensiones.
“Los Estados del Golfo no actúan como un bloque único”, señala al-Shuja'a a TRT World.
Qatar y Omán intentarán actuar como mediadores entre EE.UU. e Irán, según al-Shuja'a.
Por otro lado, Kuwait mostrará una neutralidad cautelosa mientras que Baréin, un Estado árabe del Golfo de mayoría chiita, adoptará una postura más dura contra Irán debido a consideraciones de seguridad interna, añade.
“Los Estados del Golfo apoyan la contención de Irán, pero temen que la escalada estadounidense pueda arrastrar a la región a una guerra abierta que no desean, ya que buscan protección sin verse arrastrados a la guerra”, dice el analista yemení.
Si bien los Estados del Golfo ricos en petróleo tienen gobiernos amistosos con EE.UU., tampoco quieren perder su influencia regional y global, que está principalmente conectada con su estatus de exportadores de energía.
Una guerra potencial entre EE.UU. e Irán afectaría negativamente la infraestructura petrolera y las terminales de exportación, haciendo que la inversión extranjera sea particularmente vulnerable.
“Como resultado, los gobiernos del Golfo están buscando la desescalada, la diplomacia discreta y el equilibrio estratégico en lugar de apoyar abiertamente la confrontación militar con Irán”, dice Eslami, politólogo.