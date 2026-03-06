ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Principal empresa de satélites retiene durante 96 horas imágenes de países del Golfo
El principal proveedor, Planet Labs, no indicó si actuó a petición de las autoridades estadounidenses, aunque las imágenes de Irán seguirán estando disponibles.
Esta imagen satelital de Vantor muestra edificios destruidos en el aeródromo de la base naval iraní de Konarak, en el Golfo de Omán. / AFP
hace 17 horas

Planet Labs PBC, uno de los principales proveedores de imágenes de alta resolución tomadas desde el espacio, anunció que retrasará durante 96 horas la publicación de imágenes de los Estados del Golfo que han sido objetivo de ataques con drones iraníes.

En un mensaje enviado a sus clientes el viernes, la empresa señaló que esta medida “temporal” forma parte de su “compromiso con prácticas responsables de gestión de datos y con la seguridad del personal sobre el terreno”, tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

La compañía no precisó si actuó a petición de las autoridades de Estados Unidos. Las imágenes de Irán no están incluidas en esta medida.

“Todas las nuevas imágenes recopiladas sobre los Estados del Golfo y las zonas de conflicto adyacentes (sin incluir Irán) estarán sujetas a un retraso obligatorio de 96 horas antes de ser incorporadas a nuestro archivo”, indicó Planet.

Seguridad del personal aliado y de socios de la OTAN, así como de civiles

“Esta medida tiene como objetivo evitar que actores adversarios pongan en peligro la seguridad del personal aliado y de los socios de la OTAN, así como de civiles en la zona”, añadió la empresa.

“Conforme evolucione el conflicto, el área afectada podría cambiar”.

Las imágenes satelitales producidas por la empresa con sede en California suelen estar disponibles para sus clientes, entre ellos medios de comunicación, empresas e investigadores, casi de inmediato, al igual que para posibles adversarios de Estados Unidos.

Planet ya había impuesto anteriormente un retraso de 30 días en la publicación de imágenes del territorio palestino de Gaza, devastado por la ofensiva israelí.

Por su parte, Vantor, otro proveedor estadounidense que anteriormente se conocía como Maxar, nunca ha publicado imágenes de las bases militares de las fuerzas estadounidenses ni de las de sus aliados.

FUENTE:TRT World
