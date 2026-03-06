Planet Labs PBC, uno de los principales proveedores de imágenes de alta resolución tomadas desde el espacio, anunció que retrasará durante 96 horas la publicación de imágenes de los Estados del Golfo que han sido objetivo de ataques con drones iraníes.

En un mensaje enviado a sus clientes el viernes, la empresa señaló que esta medida “temporal” forma parte de su “compromiso con prácticas responsables de gestión de datos y con la seguridad del personal sobre el terreno”, tras el estallido del conflicto en Oriente Medio.

La compañía no precisó si actuó a petición de las autoridades de Estados Unidos. Las imágenes de Irán no están incluidas en esta medida.

“Todas las nuevas imágenes recopiladas sobre los Estados del Golfo y las zonas de conflicto adyacentes (sin incluir Irán) estarán sujetas a un retraso obligatorio de 96 horas antes de ser incorporadas a nuestro archivo”, indicó Planet.

Seguridad del personal aliado y de socios de la OTAN, así como de civiles

“Esta medida tiene como objetivo evitar que actores adversarios pongan en peligro la seguridad del personal aliado y de los socios de la OTAN, así como de civiles en la zona”, añadió la empresa.