El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llevó la diplomacia de su país a un nuevo nivel durante su visita a Estados Unidos, donde tuvo una destacada participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tras su discurso en la sede de Nueva York y varias reuniones bilaterales con líderes mundiales, además de un encuentro en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este viernes el mandatario turco emprendió su regreso a Ankara.

El viaje de Erdogan dejó resultados importantes para Türkiye, ya que el mandatario sostuvo encuentros con mandatarios y altos diplomáticos, reforzando la presencia y relevancia estratégica del país. Sus reuniones y participaciones se centraron en Palestina, seguridad regional, cooperación económica y el papel creciente de Ankara en los asuntos internacionales.

Reunión con Trump





Entre los encuentros más destacados figura la reunión con Trump, celebrada el jueves en la Casa Blanca, seguida de un almuerzo de trabajo con representantes del gobierno estadounidense. Este encuentro fue clave, ya que se produjo en un momento sensible para los miembros de la OTAN.

Tras la reunión, Trump señaló que ambos líderes discutieron ampliamente temas de defensa, incluida la posible compra por parte de Türkiye de aviones de combate F-16 y F-35 fabricados en Estados Unidos.

Además, Ankara y Washington firmaron un memorando de entendimiento destinado a fortalecer y ampliar su asociación en el ámbito de la energía nuclear. El ministro de Energía y Recursos Naturales de Türkiye, Alparslan Bayraktar, destacó que este paso “profundizará aún más nuestra asociación de larga data y multidimensional en el campo de la energía nuclear”. “Firmamos el memorando de entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil Estratégica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en presencia de los líderes”, anunció.

Francia





Erdogan también se reunió con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, al margen de la Asamblea General. En el encuentro abordaron las relaciones bilaterales y diversos asuntos regionales y globales. El presidente turco enfatizó que el diálogo con Francia es fundamental y afirmó que continuarán los esfuerzos para fortalecer la cooperación en múltiples ámbitos, particularmente en comercio, energía e industria de defensa.

Siria





Asimismo, Erdogan recibió al presidente de Siria, Ahmed Al-Sharaa, en la Casa Turca de Nueva York.

El mandatario turco afirmó que espera que todas las sanciones sobre Damasco sean levantadas lo antes posible y enfatizó que respalda cualquier iniciativa que respete la soberanía y la integridad territorial del país.

Libia, Kuwait y Vietnam





Erdogan reiteró el objetivo de Türkiye de alcanzar una estabilidad duradera en Libia, afirmando que continuará apoyando esa meta. Lo dijo durante un encuentro con el presidente del Consejo Presidencial libio, Mohamed Al-Menfi, en la Casa Turca, donde ambos líderes analizaron relaciones bilaterales y asuntos regionales.

El mandatario agregó que reforzarán los esfuerzos para proteger los derechos e intereses de Türkiye y de Libia en el Mediterráneo, así como para mejorar la cooperación bilateral.

Además, Erdogan se reunió por separado el lunes con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled al-Hamada al-Sabah, para abordar las relaciones bilaterales, así como asuntos regionales y globales. Resaltando la importancia de que los países de mayoría islámica demuestren una postura común contra las masacres de Israel en los territorios palestinos, Erdogan enfatizó que las negociaciones deben continuar para lograr un alto el fuego en Gaza.

También el presidente turco y su homólogo de Vietnam, Luong Cuong, se reunieron el miércoles en la Casa Turca de Nueva York. Durante el encuentro, Erdogan afirmó que Ankara puede avanzar aún más en la relación entre ambos países, destacando la necesidad de aumentar el volumen comercial existente. También subrayó la disposición de ambas naciones para ampliar la cooperación en plataformas internacionales y regionales, y elogió a Vietnam por estar “del lado correcto de la historia” respecto a Palestina.

Canadá y el papel clave en seguridad euroatlántica





Erdogan y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dialogaron el lunes, destacando que ambos países, que son importantes aliados de la OTAN, desempeñan un papel clave en la seguridad de la región euroatlántica.

Además, subrayaron el gran potencial de cooperación, particularmente en energía y en la industria de defensa, según informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye.

Secretario general de la ONU





Este martes, Erdogan se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde subrayó la necesidad de una reforma en el sistema de Naciones Unidas, asegurando que Türkiye contribuirá a este proceso.

Asimismo, destacó que en los últimos años la necesidad de revisión del sistema de la ONU se ha hecho evidente.