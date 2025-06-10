El presidente Trump no tardó en pedir al jefe de la Policía de Los Ángeles que “llame a las tropas”.

“Jim McDonnell, el muy respetado jefe del LAPD, acaba de decir que los manifestantes se están volviendo mucho más agresivos y que tendría que ‘reevaluar la situación’ en lo que respecta al despliegue de tropas. ¡Debería hacerlo AHORA MISMO! No dejen que estos matones se salgan con la suya. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!”, publicó Trump en Truth Social.

Este martes, añadió que Los Ángeles "estaría ardiendo" si no fuese por el envío de militares. "Si no hubiese enviado las tropas a Los Ángeles estas últimas tres noches, esta ciudad que en el pasado era grande y bella estaría ardiendo en este mismo momento", escribió en la red social.

Críticas del gobernador y la alcaldesa





El despliegue de la Guardia Nacional y la movilización de marines ha provocado las críticas del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambos aseguraron que las fuerzas del orden locales tienen capacidad para manejar las protestas y que la intervención federal responde a fines políticos, con el objetivo de hacer más volátil la situación.

Newsom anunció este lunes una demanda contra Trump, alegando que el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente era ilegal y violaba la soberanía del estado. Acusó a Trump de buscar una “guerra civil en las calles”. El gobernador también indicó que solo 300 miembros de la Guardia estaban desplegados, mientras el resto estaba a la espera, “sentado y sin uso”. Añadió que “no deberían ser desplegados en suelo estadounidense enfrentándose a sus propios compatriotas”.

Por su parte, la alcaldesa Bass criticó este lunes a la administración Trump por usar la ciudad como un “caso de prueba”. “Si recuerdan al inicio de esta administración, nos dijeron que las redadas (de inmigración) serían para buscar criminales violentos, personas con órdenes de captura”indicó.

Y añadió: “Estas no son las personas que nos dijeron que iban a detener, y me hace sentir que nuestra ciudad en realidad es un “caso de prueba” — un caso para ver qué sucede cuando el gobierno federal interviene y le quita autoridad al estado o al gobierno local”.

Reacciones globales





Tras estos acontecimientos, la ONU advirtió este lunes contra una mayor militarización. “No queremos ver una mayor militarización de esta situación, y alentamos a las partes a nivel local, estatal y federal a trabajar para evitarlo", señaló el portavoz de la ONU.

De igual manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también defendió a los migrantes detenidos durante las redadas. “Los mexicanos que viven en Estados Unidos son buenas personas, hombres y mujeres honestos que fueron a Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellos mismos y para apoyar a sus familias. ¡No son criminales! ¡Son hombres y mujeres buenos!”.

Las declaraciones de Sheinbaum se dieron luego de que se reportara que 35 mexicanos estaban entre los detenidos. En Los Ángeles, las protestas incluyeron consignas en español y grandes pancartas denunciando a ICE.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, comentó sobre la situación durante una rueda de prensa diaria. “Hacemos un llamado a Estados Unidos para que respete los derechos humanos y detenga el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos", declaró.

Los medios estatales chinos han descrito la situación como una “crisis humanitaria que se desarrolla en las calles estadounidenses”.

¿Se parecen estas protestas a las de 1992?





Muchos han comparado los disturbios con los ocurridos en 1992, cuando el saqueo y los incendios generalizados afectaron a Los Ángeles. Estos siguieron a la absolución de los oficiales que golpearon duramente a Rodney King, un hombre afroamericano. Entonces, 1.500 marines se unieron a 2.000 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad.

Pero esta vez, el tema central es la inmigración y, además, las autoridades han rechazado estas comparaciones. “No tuvimos problema hasta que Trump se involucró”, declaró el gobernador Newsom.

También han aclarado que las protestas actuales siguen siendo mayormente pacíficas. Sin embargo, las autoridades advierten que el ánimo podría cambiar. Con marines en espera y las emociones a flor de piel, muchos temen cómo podría continuar el conflicto.



