En los últimos años, España ha visto surgir un polémico fenómeno: empresas privadas dedicadas a desalojar personas que ocupan viviendas. Informes documentan cómo usan tácticas de intimidación y presión , operando en el límite de la legalidad . Lo que empezó como un negocio oportunista, se ha convertido en un actor político vinculado a la extrema derecha, que mezcla discurso xenófobo , exaltación de la propiedad privada , y amenazas a migrantes y colectivos sociales . Su nombre lo dice todo: empresas de “desokupación”.

El auge del grupo responde a tres factores clave: la crisis de vivienda , la polarización social y la normalización de la seguridad privada . Con precios de alquiler desorbitados y miles de viviendas vacías en manos de fondos de inversión, ha surgido un discurso alarmista sobre una supuesta "epidemia de ocupaciones". En este contexto, Desokupa, empresa pionera en el negocio de la “desokupación” se presenta como solución, conectando con el discurso ultraderechista antiinmigración del partido Vox.

Su líder, Daniel Esteve, difunde mensajes de odio y persigue abiertamente a migrantes y personas vulnerables , convirtiendo los desahucios en espectáculos mediáticos , habiendo aparecido en decenas de ocasiones como tertuliano en la televisión abierta en España.

Lejos de ser un caso aislado, Desokupa forma parte de un fenómeno global : en Italia, Francia y EE.UU. proliferan grupos privados de seguridad vinculados a la extrema derecha que, bajo el pretexto de defender la propiedad refuerzan el racismo, criminalizan la pobreza y alimentan la polarización social.

El fenómeno Desokupa y la percepción de la inseguridad

Desokupa se mueve en una zona gris de legalidad. A pesar de que su deber es controlar entradas y salidas de personas que ocupan ilegalmente una vivienda, algunos medios incluyen entre sus actuaciones la intimidación física y verbal , lo que ha llevado a problemas con las autoridades. Y con esto, Desokupa presume de haber llevado a cabo más de 7.000 desocupaciones desde su fundación en 2016.

Y es que en España la paranoia por la ocupación va en aumento. Casi un 20% de los españoles piensa que “ nadie está a salvo de sufrir una ocupación ” y, de hecho, hay una percepción de que la okupación afecta a uno de cada dos españoles. Sin embargo, la realidad es muy distinta: la ocupación ilegal de casas sólo afecta al 0,057% de las viviendas del país. Es más, está en descenso. Entonces, ¿cuál es el origen de esta percepción exagerada?

Sin duda, la sobrerrepresentación del fenómeno de la ocupación en medios de comunicación. En algunas cadenas se ha llegado a hablar de forma alarmante del tema casi a diario . El propio líder, (que ha trabajado como boxeador, portero de discoteca y cobrador de morosos), al que se le han dado constantes plataformas para hablar en televisión, se ha convertido en una especie de celebrity influencer en sintonía ideológica con el partido ultra Vox . Hoy, se dedica a compartir en sus redes vídeos criminalizando a migrantes , atacando verbalmente a políticos como Irene Montero (antigua ministra de Igualdad), y usando términos vinculados a la polarización ideológica y a la guerra digital o “progres” (para hablar del progresismo político).

No sólo el discurso es indicativo del posicionamiento político de las empresas de “desokupación”: la estética militarizada –con ropa táctica, polos con su logo y el uso de banderas de España y emblemas de cuerpos como la Guardia Civil– refuerza su carácter cuasi-paramilitar y su vinculación con un discurso de orden y autoridad. Por último, el uso de jerarquías internas y un lenguaje militar (como “ comando ” o “ bastión ”) y la promoción de la autodefensa , unidos al discurso alarmante sobre la seguridad, dejan entrever que no son únicamente una empresa dedicada a la seguridad, sino un grupo ultra con gran capacidad de acción donde muchos miembros son expertos en artes marciales o el boxeo .

Causa y síntoma de la polarización social