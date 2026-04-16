GENOCIDIO EN GAZA
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Israel reincorpora a soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en Sde Teiman
El ejército israelí enfrenta críticas tras permitir el regreso al servicio de soldados acusados de abusar de un detenido palestino en Sde Teiman, pese a que aún no concluye una investigación interna.
Israel reincorpora a soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en Sde Teiman
Prisioneros palestinos capturados en Gaza por fuerzas israelíes en el centro de detención de la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel. / AP
hace 32 minutos

El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, ha autorizado el regreso al servicio de varios soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en la base militar de Sde Teiman, una instalación en el sur de Israel señalada repetidamente por denuncias de maltrato a palestinos, según reveló este jueves el diario israelí Haaretz.

De acuerdo con el periódico, Zamir dio luz verde a que miembros de la Unidad 100 retomaran su servicio en la reserva después de que los cargos presentados contra ellos fueran retirados. Los soldados estaban bajo sospecha por el presunto abuso de un detenido procedente de Gaza dentro del recinto militar.

Haaretz señaló que la decisión se tomó “aunque el ejército aún no ha llevado a cabo una investigación de mando” sobre el incidente.

“La investigación no impide que los soldados sirvan en la reserva, y una investigación de mando se completará lo antes posible”, citó el periódico a fuentes militares.

Torturas en prisiones israelíes

En julio de 2024, soldados en el centro de detención de Sde Teiman torturaron y agredieron sexualmente a un detenido palestino, provocándole graves lesiones, entre ellas daños en el recto.

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Posteriormente, en marzo, el fiscal militar retiró los cargos contra cinco soldados implicados en el caso, una decisión que generó fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.

En ese momento, el jefe del equipo de defensa militar, Itai Ofir, sostuvo que los cargos fueron desestimados debido a “complejidades en la estructura probatoria” y a “dificultades” derivadas de la liberación del detenido y su traslado de regreso a Gaza.

Según la acusación, los soldados golpearon al detenido, lo arrastraron por el suelo, pisaron su cuerpo y le aplicaron descargas eléctricas. Además, uno de ellos lo apuñaló en las nalgas, lo que le provocó costillas rotas y un pulmón perforado.

En un contexto más amplio, más de 9.600 palestinos permanecen recluidos en cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños. Allí enfrentan torturas, hambre y negligencia médica, situaciones que han provocado la muerte de decenas de detenidos, según organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes.

RelacionadoIsrael retira cargos a soldados acusados de violación - TRT Español - TRT Español


FUENTE:TRT Español y agencias
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