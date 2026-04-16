El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, ha autorizado el regreso al servicio de varios soldados acusados de abusar sexualmente de un detenido palestino en la base militar de Sde Teiman, una instalación en el sur de Israel señalada repetidamente por denuncias de maltrato a palestinos, según reveló este jueves el diario israelí Haaretz.

De acuerdo con el periódico, Zamir dio luz verde a que miembros de la Unidad 100 retomaran su servicio en la reserva después de que los cargos presentados contra ellos fueran retirados. Los soldados estaban bajo sospecha por el presunto abuso de un detenido procedente de Gaza dentro del recinto militar.

Haaretz señaló que la decisión se tomó “aunque el ejército aún no ha llevado a cabo una investigación de mando” sobre el incidente.

“La investigación no impide que los soldados sirvan en la reserva, y una investigación de mando se completará lo antes posible”, citó el periódico a fuentes militares.

Torturas en prisiones israelíes

En julio de 2024, soldados en el centro de detención de Sde Teiman torturaron y agredieron sexualmente a un detenido palestino, provocándole graves lesiones, entre ellas daños en el recto.