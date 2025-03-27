AMÉRICA LATINA
1 min de lectura
Más de 56.000 personas desplazadas en el Catatumbo colombiano en lo que va de año.
La violencia entre el ELN y otros grupos surgidos tras la desmovilización de las FARC han generado una crisis humanitaria en el noreste de Colombia, según alerta Human Rights Watch.
00:00
Más de 56.000 personas desplazadas en el Catatumbo colombiano en lo que va de año.
esp_image_catatumbo / TRT Español
27 de marzo de 2025

La violencia entre el ELN y otros grupos surgidos tras la desmovilización de las FARC han generado una crisis humanitaria en el noreste de Colombia, según alerta Human Rights Watch. Más de 56.000 personas desplazadas en el Catatumbo colombiano en lo que va de año.

La organización documenta asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzado de menores y abusos sistemáticos contra la población civil. Muchas víctimas no saben aún el paradero de sus familiares.

RECOMENDADOS

Aunque el gobierno de Petro ha enviado 10.500 efectivos y anunciado un plan de inversión a 10 años, defensores de derechos humanos exigen respuestas inmediatas y medidas urgentes para proteger a las comunidades.

El conflicto en Catatumbo no es nuevo, pero la situación actual ha alcanzado niveles alarmantes. ¿Qué se necesita para frenar esta crisis?

Explora
"Terrible" ataque de EE.UU. a Venezuela mató a 100, mientras Washington reafirma "dictar" decisiones
EE.UU. da un giro en el caso contra Maduro y ya no se enfoca en el “Cartel de los Soles”
¿Qué pasa con el petróleo venezolano? EE.UU. dice que Caracas entregará unos 50 millones de barriles
La operación de EE.UU. contra Venezuela, ¿revela la consolidación de un nuevo orden imperial?
Trump descarta elecciones a corto plazo en Venezuela y señala quiénes “dirigirán” el país
El llamado “cambio de régimen” solo ha producido caos: ¿puede Venezuela ser la excepción?
Reportan disparos en Venezuela luego de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada: ¿qué pasó?
Maduro se declara inocente en EE.UU. y denuncia su secuestro: “Sigo siendo el presidente de mi país”
Desde protestas hasta celebraciones: así reaccionan venezolanos a la captura de Maduro por EE.UU.
Incertidumbre y geopolítica: ¿qué retos enfrenta el plan de Trump para el petróleo de Venezuela?
La angustia de venezolanos tras ataques de EE.UU. en Caracas: “Ya sé lo que siente la gente de Gaza”
Con el “chavismo” aún en el corazón de Venezuela, ¿qué sigue para el país tras la captura de Maduro?
Trump presiona a Colombia: amenaza con operación similar a la de Venezuela y lanza acusación a Petro
El plan de EE.UU. para Venezuela: secuestrar al presidente Maduro, tomar el petróleo y ¿luego qué?
Vicepresidenta de Venezuela desafía a Trump y califica de "bárbaro" el "secuestro" de Maduro
La advertencia de Trump a Colombia y Cuba, tras atacar Venezuela y capturar a Maduro
Trump afirma que EE.UU. “dirigirá” Venezuela hasta que se produzca una transición política
Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 75 años
Así ha reaccionado el mundo ante el ataque de EE.UU. en Venezuela
Trump dice que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela tras "ataque a gran escala" de EE.UU.