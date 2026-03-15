El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó el sábado lo que describió como una “red sedienta de sangre” que está atacando escuelas y hospitales en Irán y Líbano, y advirtió que ese patrón recuerda a la destrucción vista en Gaza.
Durante un iftar celebrado en Estambul, Erdogan afirmó que la infraestructura civil en toda la región continúa siendo atacada a medida que la violencia se expande.
“Una red sedienta de sangre continúa atacando escuelas y hospitales en Irán y Líbano, como lo hizo en Gaza”, dijo.
El líder turco subrayó que Türkiye sigue siendo uno de los países que piden moderación y soluciones diplomáticas mientras la región enfrenta una escalada de tensiones.
“Türkiye está entre los países que lideran la defensa de la razón, el diálogo y la diplomacia para buscar soluciones a las crisis en medio del actual estado de locura”, afirmó Erdogan.
La crisis en Oriente Medio se intensificó después de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero.
Según informes, los ataques han causado la muerte de más de 1.200 personas, incluido el exlíder Supremo de Irán, Alí Jamenei, así como más de 150 escolares. Asimismo, más de 10.000 personas también han resultado heridas.
En respuesta, Irán ha llevado a cabo ataques con drones y misiles contra Israel, Jordania, Iraq y varios países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses. Ocho militares estadounidenses han muerto desde el inicio del conflicto.