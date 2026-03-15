El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, condenó el sábado lo que describió como una “red sedienta de sangre” que está atacando escuelas y hospitales en Irán y Líbano, y advirtió que ese patrón recuerda a la destrucción vista en Gaza.

Durante un iftar celebrado en Estambul, Erdogan afirmó que la infraestructura civil en toda la región continúa siendo atacada a medida que la violencia se expande.

“Una red sedienta de sangre continúa atacando escuelas y hospitales en Irán y Líbano, como lo hizo en Gaza”, dijo.

El líder turco subrayó que Türkiye sigue siendo uno de los países que piden moderación y soluciones diplomáticas mientras la región enfrenta una escalada de tensiones.

“Türkiye está entre los países que lideran la defensa de la razón, el diálogo y la diplomacia para buscar soluciones a las crisis en medio del actual estado de locura”, afirmó Erdogan.