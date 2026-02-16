TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye denuncia la confiscación de tierras de Cisjordania ocupada por parte de Israel
El jefe de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, calificó la decisión de Tel Aviv como una “violación clara del derecho internacional”.
Türkiye denuncia la confiscación de tierras de Cisjordania ocupada por parte de Israel
Duran subrayó la confiscación israelí profundiza la injusticia en la región y amenaza la seguridad regional / AA
hace una hora

El jefe de Comunicaciones de Türkiye, Burhanettin Duran, alzó la voz este lunes contra la última decisión de Tel Aviv: convertir extensas áreas de Cisjordania ocupada en lo que Israel denomina “propiedad estatal”.

En un mensaje contundente, Duran calificó la medida como una “violación clara del derecho internacional” y aseguró que desafía “la conciencia común de la humanidad”. A su juicio, no se trata de un hecho aislado, sino de la continuidad de “políticas y prácticas genocidas” que, dijo, Israel viene aplicando sobre el terreno.

El responsable turco advirtió que este tipo de iniciativas no solo profundizan la herida abierta en la región, sino que golpean directamente las frágiles expectativas de paz. “Este enfoque, que ignora los derechos históricos y legales del pueblo palestino y pretende alterar la estructura demográfica y jurídica, será uno de los mayores obstáculos para una estabilidad duradera”, escribió en la plataforma turca NSosyal.

Duran rechazó “toda forma de usurpación de los territorios palestinos” y emplazó a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad para frenar “esta ilegalidad” y allanar el camino hacia una paz basada en la solución de dos Estados.

RECOMENDADOS

“Como Türkiye, bajo el liderazgo de nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan, seguiremos defendiendo una solución justa sustentada en el derecho internacional y los derechos humanos, y respaldando la causa legítima de nuestros hermanos y hermanas palestinos”, afirmó.

Sus palabras llegan un día después de que el Gobierno israelí aprobara el registro de tierras palestinas en Cisjordania ocupada como “propiedad estatal”. Según la radiodifusora pública israelí, la propuesta fue impulsada por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, el ministro de Justicia Yariv Levin y el ministro de Defensa Israel Katz.

Para los palestinos, el paso no es meramente administrativo. Lo interpretan como la antesala de una anexión formal de Cisjordania ocupada y como un avance hacia la anexión de facto de amplias zonas del territorio, una dinámica que, advierten, amenaza con vaciar de contenido la solución de dos Estados respaldada por Naciones Unidas.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
EE.UU. e Irán muestran flexibilidad ante posible acuerdo nuclear, destaca ministro turco Fidan
Menos de 100 pacientes palestinos evacuados por Rafah, aunque 18.000 necesitan atención urgente: OMS
“No se alcanzó nada definitivo” en la reunión de Trump con Netanyahu en la Casa Blanca
Irán conmemora el aniversario de la revolución bajo la amenaza latente de EE.UU.
Netanyahu en la Casa Blanca en medio de protestas que piden a Trump “no dejarse engañar” sobre Irán
Por Baba Umar
Zohran Mamdani denuncia “cruel” detención de ICE a activista palestina que sufrió emergencia médica
Israel lanzó bombas termobáricas en Gaza que “evaporaron” a 2.800 palestinos, revela informe
Trump advierte de medidas "duras" si no se llega a acuerdo con Irán antes de recibir a Netanyahu
Presidente turco Erdogan reordena su gabinete y designa nuevos ministros de Justicia e Interior
Las fuerzas israelíes llevan a cabo ataques mortales en Gaza pese a que la tregua sigue vigente
Europa enfrenta “doble crisis” por el auge comercial de China y la inestabilidad de EE.UU.: Macron
Comité de Gaza espera definiciones sobre ayuda y reconstrucción en primera reunión de Junta de Paz
Irán ofrece diluir uranio al 60% si EE.UU. levanta sanciones, entre advertencias sobre Netanyahu
La visita del primer ministro de Grecia a Türkiye señala posible acercamiento en lazos bilaterales
Norte de Colombia, bajo agua: lluvias récord desatan inundaciones mortales con miles de damnificados