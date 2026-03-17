El llanto de las madres se mezcla con el humo que dejan los bombardeos de Estados Unidos e Israel en Teherán, mientras sepultureros abren nuevas tumbas. Entre el duelo por la pérdida de hijos jóvenes, las familias que huyen por miedo, hospitales dañados y la amenaza de hambre extrema que podría afectar a millones, Irán enfrenta una crisis que golpea la vida cotidiana.

Marzia Razaei lloraba a su hijo Arfan Shamei, fallecido en una explosión en un campamento de entrenamiento militar pocos días antes de que pudiera regresar a casa, según reportó la agencia de noticias Reuters.

La ofensiva, iniciada el 28 de febrero por Tel Aviv y Washington, con una oleada de bombardeos aéreos sobre Teherán y otras ciudades, ha matado a más de 1.300 personas en Irán hasta ahora, según autoridades del país, y ha sumido a la región en una grave crisis.

Las lágrimas corrían por el rostro de Razaei, que miraba al vacío mientras abrazaba un gran retrato de Shamei, de 23 años. Con la voz quebrada por el dolor, recordaba su última conversación, cuando hablaban del próximo viaje del regreso a casa.

“No lo había visto en dos meses”, dijo, añadiendo que su último día antes de volver debía haber sido el lunes, el mismo día en que fue entrevistada.

Tenía previsto casarse poco después, y ese viaje formaba parte de los preparativos de la boda.

“Mi hijo le tenía miedo a la oscuridad”.

Shamei murió en una explosión en su campamento en Kermanshah, en el oeste de Irán, el 4 de marzo. La detonación convirtió su tienda en una bola de fuego y dejó su cuerpo tan calcinado que su madre no pudo verlo.

“Mi hijo le tenía miedo a la oscuridad”, repitió, sentada frente a su tumba en el enorme cementerio de Behesht-e Zahra, mientras una lluvia fina caía de forma constante.

Dolor y rabia entre las familias

Shamei y otros fallecidos en el actual conflicto están enterrados en la Sección 42 del cementerio, donde una docena de sepultureros trabajaban preparando nuevas tumbas, mientras otros empleados alistaban lápidas de mármol blanco grabadas con los nombres de las víctimas.

Cuando otro cuerpo fue llevado para su entierro, transportado sobre los hombros de sus familiares, el sonido de un bombardeo aéreo resonó en el cementerio, mientras una columna de humo gris se elevaba desde un distrito cercano.

Las tumbas se extendían bajo un dosel decorado con imágenes de los fallecidos y banderas iraníes. Las familias se reunían entre lágrimas y conversaciones. Algunas mujeres lloraban en silencio; otras, completamente desbordadas, se golpeaban el pecho con los puños.

Un camión cargado de flores de colores permanecía cerca, y pétalos habían sido esparcidos sobre las tumbas, mientras altavoces reproducían himnos chiíes de duelo.

Otras tumbas en la sección pertenecían a miembros del Basij, una milicia voluntaria vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a funcionarios y detenidos de la prisión de Evin, que fue atacada durante esta ofensiva y la de junio de 2025.

Fatima Darbechi, de 58 años, perdió a su hermano de 44 al inicio de la ofensiva. Murió cuando intentaba rescatar a personas atrapadas en un coche bombardeado, tras ser alcanzado por la metralla de una segunda explosión.

Sus padres habían fallecido cuando él era niño. “Creció sin madre. Yo lo crié”, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro.

Para algunos de los presentes, el dolor se mezcla con la rabia y la determinación frente a Israel y Estados Unidos por la campaña de bombardeos.

“Cuando queman nuestros corazones, no nos detienen, no nos hacen arrodillarnos”, afirmó la madre de Ihsan Jangravi, de 25 años, levantando el puño en el aire.

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