Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas en un intento de evitar una escalada mayor en la guerra iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El acuerdo, anunciado a última hora del martes, abre la puerta a negociaciones entre ambos países. En este contexto, Irán ha presentado un plan de paz de diez puntos que, según medios iraníes, Washington ha aceptado utilizar como base inicial para dialogar. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos haya accedido a discutir la propuesta no implica que vaya a aceptar sus condiciones finales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el acuerdo de alto el fuego como una “victoria total y completa” para Washington. Según la Casa Blanca, Estados Unidos suspenderá los ataques contra Irán durante dos semanas, mientras que Teherán permitirá temporalmente la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

Trump aseguró que Irán aceptó la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho y afirmó que Estados Unidos colaborará para aliviar la acumulación de tráfico marítimo en esa ruta. El mandatario también señaló que el acuerdo se alcanzó tras conversaciones con líderes de Pakistán, país que ha desempeñado un papel clave como mediador en el conflicto.

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Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que Teherán permitirá durante dos semanas el paso seguro de buques por el estrecho mientras se desarrollan las negociaciones.