Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas en un intento de evitar una escalada mayor en la guerra iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
El acuerdo, anunciado a última hora del martes, abre la puerta a negociaciones entre ambos países. En este contexto, Irán ha presentado un plan de paz de diez puntos que, según medios iraníes, Washington ha aceptado utilizar como base inicial para dialogar. Sin embargo, el hecho de que Estados Unidos haya accedido a discutir la propuesta no implica que vaya a aceptar sus condiciones finales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el acuerdo de alto el fuego como una “victoria total y completa” para Washington. Según la Casa Blanca, Estados Unidos suspenderá los ataques contra Irán durante dos semanas, mientras que Teherán permitirá temporalmente la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.
Trump aseguró que Irán aceptó la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho y afirmó que Estados Unidos colaborará para aliviar la acumulación de tráfico marítimo en esa ruta. El mandatario también señaló que el acuerdo se alcanzó tras conversaciones con líderes de Pakistán, país que ha desempeñado un papel clave como mediador en el conflicto.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que Teherán permitirá durante dos semanas el paso seguro de buques por el estrecho mientras se desarrollan las negociaciones.
Los 10 puntos del plan presentado por Irán
La propuesta iraní, difundida por la agencia estatal Islamic Republic News Agency, incluye las siguientes condiciones para alcanzar un acuerdo de paz:
Fin permanente de la guerra. Irán rechaza cualquier alto el fuego temporal y exige un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.
Garantías de no agresión. El plan plantea que Estados Unidos garantice que Irán no volverá a ser atacado en el futuro.
Cese de ataques israelíes contra aliados de Irán. Teherán exige el fin de los bombardeos israelíes contra Hezbollah en Líbano.
Paralización de operaciones militares en la región. La propuesta contempla detener las operaciones militares dirigidas contra Irán y sus aliados regionales.
Levantamiento total de sanciones. Irán exige la eliminación de todas las sanciones estadounidenses e internacionales impuestas al país.
Reapertura del estrecho de Ormuz. Como parte del acuerdo, Irán levantaría su bloqueo del estrecho.
Protocolo de paso seguro. El plan contempla establecer un mecanismo que garantice el tránsito seguro de buques por esa vía marítima.
Tasa de tránsito marítimo. Irán propone imponer una tarifa de 2 millones de dólares por cada buque que atraviese el estrecho.
Reparto de ingresos. Los ingresos generados por esa tarifa se dividirían con Omán.
Reconstrucción de infraestructuras. Teherán exige la reparación de los daños causados durante la guerra por Estados Unidos e Israel como condición independiente dentro del acuerdo.
Un marco para negociar
Según funcionarios iraníes, el plan también incluye otros elementos clave como el levantamiento de sanciones primarias y secundarias contra Irán, la aceptación de su derecho a enriquecer uranio y la retirada de fuerzas militares estadounidenses de Oriente Medio.
Trump afirmó que el plan era “viable” como base de negociación, aunque varios de sus puntos ya han sido rechazados anteriormente por Washington, especialmente las exigencias relacionadas con el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones.
Las conversaciones entre ambas partes podrían celebrarse en Islamabad, donde Pakistán ha ofrecido acoger las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra, que ya entra en su sexta semana y ha dejado más de 5.000 muertos en casi una decena de países.