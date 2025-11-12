Desde hace más de un mes, no ha parado de crecer la expectativa ante si Estados Unidos cumpliría una de sus amenazas: el envío de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, al Caribe. Y, finalmente, este martes la embarcación arribó, avivando más las tensiones con Venezuela, tras los múltiples ataques letales de Washington contra botes cerca de sus costas. En medio de la creciente alarma, Caracas ordenó una movilización militar sin precedentes, afirmando que busca frenar lo que calificó de “amenazas imperiales” y resistir una “agresión colonial”.

Ahora bien, la llegada del portaaviones –que viajó desde Croacia, donde se encontraba cuando el presidente de EE.UU ., Donald Trump, ordenó su movilización el pasado 24 de octubre– es significativa. La embarcación cuenta con un reactor nuclear y capacidad para albergar más de 75 aeronaves, incluidos los cazas F-18 Super Hornet y el avión de alerta temprana E-2 Hawkey. Y, a bordo, van más de 5.000 tripulantes. Según la Marina estadounidense, “es la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo, y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones en el mar”.

“Estas fuerzas mejorarán y aumentarán las capacidades existentes para interrumpir el tráfico de narcóticos, y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, declaró el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, en un comunicado, luego de que el Pentágono confirmó el arribo del portaaviones.

Pero su llegada no es un hecho aislado: se suma a otros ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 ya desplegados en el mar Caribe.

El ejército estadounidense ha realizado al menos 19 ataques contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y frente a las costas del Pacífico latinoamericano, que dejaron al menos 76 muertos. El ataque más reciente ocurrió este domingo, según fuentes de defensa estadounidenses, donde seis personas fueron asesinadas.

Todo esto ocurre en el marco de lo que Washington define como una operación contra el narcotráfico, acusando sin pruebas al Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de vínculos con carteles. Sin embargo, el despliegue parece apuntar a algo más que interceptar pequeños barcos y lanchas: el propio Maduro ha reiterado que el aumento de la presencia militar de EE.UU. y los ataques buscan, en realidad, forzar un cambio de gobierno.

Relacionado TRT Español - Ataques incesantes: EE.UU. bombardea otro barco en el Caribe y se frena intento por detener ofensiva

Venezuela ordena despliegue militar a gran escala

Caracas, en medio, no se ha quedado de brazos cruzados. Este martes anunció un operativo militar masivo, que abarca medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y con misiles, así como sistemas de armas, unidades militares, civiles, entre otros. En un comunicado , el Ministerio de Defensa describió la maniobra como un ejercicio de “defensa integral” con la misión de enfrentar las “amenazas imperiales”.

Estos operativos, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya puso en marcha, se enmarcan en una fase superior del llamado Plan Independencia 200, que comenzó en septiembre bajo el concepto de “resistencia activa y defensiva permanente”. Además del despliegue de diversos sistemas de armas, la fase de lucha armada incluye el alistamiento de la Milicia Bolivariana .

En este marco, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, detalló que la movilización responde directamente a “la amenaza militar emplazada en el Caribe, que no solo amenaza a Venezuela, sino a toda la región latinoamericana”, reportó Telesur. En esa línea, acusó a Estados Unidos de utilizar a sus fuerzas armadas para cometer asesinatos y ejecuciones sin debido proceso durante sus ataques a las lanchas y botes, una denuncia respaldada por múltiples organizaciones internacionales de derechos humanos.

En paralelo, el presidente Maduro promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, iniciativa sancionada previamente por el poder legislativo. Esta busca profundizar la doctrina cívico-militar y garantizar la paz y soberanía nacional, en un contexto de presión externa impulsada por “actores imperialistas”. La ley fortalece la estructura de defensa del Estado, integrando capacidades civiles y militares para responder a amenazas en todos los ámbitos.

Maduro afirmó que Venezuela “tiene la verdad y la razón” de su lado, y que está “del lado correcto de la historia”. “Defendemos la causa más sagrada que jamás se haya defendido. Estamos en nuestra ley, estamos en nuestra tierra, y nada ni nadie debe pretender perturbar la paz y tranquilidad”, completó.

¿Una respuesta militar “estilo guerrilla”?



