Un vehículo aéreo no tripulado (UAV), que se cree de origen ruso, fue hallado este viernes en el distrito de Izmit, en Türkiye, informó el Ministerio del Interior. Según indicó, el aparato sería un modelo Orlan-10, utilizado habitualmente para tareas de reconocimiento y vigilancia, y ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El aparato fue hallado en el barrio de Cubuklubala, ubicado en el distrito de Izmit, en la provincia noroccidental de Kocaeli.

Fuentes locales dijeron que el dron cayó el miércoles, mientras que medios turcos agregaron que el aparato sufrió daños. Las autoridades no confirmaron si fue derribado ni cuál fue la causa del impacto.