Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
El Ministerio del Interior de Türkiye informó el hallazgo de un dron de probable origen ruso en el distrito de Izmit. El hecho ocurre tras el derribo de otro aparato que había perdido el control al aproximarse a su espacio aéreo desde el mar Negro.
El aparato caído sería de origen ruso. / TRT Arabi / TRT Arabi
20 de diciembre de 2025

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV), que se cree de origen ruso, fue hallado este viernes en el distrito de Izmit, en Türkiye, informó el Ministerio del Interior. Según indicó, el aparato sería un modelo Orlan-10, utilizado habitualmente para tareas de reconocimiento y vigilancia, y ya se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El aparato fue hallado en el barrio de Cubuklubala, ubicado en el distrito de Izmit, en la provincia noroccidental de Kocaeli.

Fuentes locales dijeron que el dron cayó el miércoles, mientras que medios turcos agregaron que el aparato sufrió daños. Las autoridades no confirmaron si fue derribado ni cuál fue la causa del impacto.

El episodio se produjo después de que el lunes un dron fue detectado fuera de control mientras se aproximaba al espacio aéreo de Türkiye desde el mar Negro y fue derribado. Así lo informó el jueves el Ministerio de Defensa turco, que aseguró que el control del espacio aéreo del país “está garantizado las 24 horas de los siete días de la semana, mediante una arquitectura escalonada e integrada, que incluye radares, alerta temprana, guerra electrónica y elementos de interceptación”.

Por su parte, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido previamente sobre la posibilidad de que el mar Negro se convierta en un “área de confrontación” entre Rusia y Ucrania, tras varios ataques registrados en las últimas semanas contra barcos comerciales y civiles en la región. La semana pasada, una embarcación turco resultó dañada en un ataque aéreo ruso cerca del puerto ucraniano de Odesa. 

FUENTE:TRT Español y agencias
