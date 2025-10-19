En una nueva violación al alto al fuego vigente, el ejército israelí lanzó ataques aéreos en Rafah, en el sur de Gaza, el domingo, según reportaron medios locales.

La emisora pública israelí KAN señaló que los ataques se produjeron tras un intercambio de disparos con Hamás, mientras que Channel 12 agregó que la ofensiva se desencadenó luego de que un vehículo militar israelí fuera atacado por la organización palestina. Por su parte, Hamás no emitió comentarios inmediatos sobre las acusaciones israelíes.

Por su parte, el ejército israelí confirmó los ataques y explicó que sus aviones de combate operaron en la zona de Rafah para eliminar una amenaza luego de que sus tropas fueran atacadas. Además, acusó a Hamás de “violar” el alto el fuego y advirtió que responderá con firmeza.

La semana pasada, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y canje de prisioneros, basado en un plan por fases presentado por el presidente estadounidense Donald Trump.