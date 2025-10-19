GENOCIDIO EN GAZA
Israel lanza ataques aéreos en Rafah pese al alto el fuego con Hamás
Nuevos ataques israelíes en el sur de Gaza se producen pese a un frágil plan por fases de alto el fuego y canje de prisioneros y rehenes.
19 de octubre de 2025

En una nueva violación al alto al fuego vigente, el ejército israelí lanzó ataques aéreos en Rafah, en el sur de Gaza, el domingo, según reportaron medios locales. 

La emisora pública israelí KAN señaló que los ataques se produjeron tras un intercambio de disparos con Hamás, mientras que Channel 12 agregó que la ofensiva se desencadenó luego de que un vehículo militar israelí fuera atacado por la organización palestina. Por su parte, Hamás no emitió comentarios inmediatos sobre las acusaciones israelíes.

Por su parte, el ejército israelí confirmó los ataques y explicó que sus aviones de combate operaron en la zona de Rafah para eliminar una amenaza luego de que sus tropas fueran atacadas. Además, acusó a Hamás de “violar” el alto el fuego y advirtió que responderá con firmeza.

La semana pasada, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y canje de prisioneros, basado en un plan por fases presentado por el presidente estadounidense Donald Trump. 

La primera etapa incluyó la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, y el plan también contempla la reconstrucción de Gaza y la creación de un nuevo mecanismo de gobernanza sin Hamás.

Hasta el momento y desde octubre de 2023, las hostilidades israelíes han dejado más de 68.100 muertos y 170.200 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza.


FUENTE:TRT Español y agencias
