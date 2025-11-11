Un equipo internacional de astrónomos, liderado por un científico turco, logró descubrir cuatro exoplanetas. Uno de ellos, a 90 años luz de la Tierra, orbita en la zona habitable de su estrella por lo que podría tener atmósfera y albergar vida.

Los resultados de la tesis doctoral del científico turco Selcuk Yalcinkaya, titulada “Descubrimiento y caracterización de exoplanetas supertierras y minineptunos”, fueron publicados en la última edición de octubre de Astronomy & Astrophysics, una de las revistas más prestigiosas de astronomía a nivel global.

Yalcinkaya, alumno de doctorado en el Departamento de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Universidad de Ankara (AU), había recibido una beca del Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Türkiye (Tübitak). Esta ayuda le permitió al astrónomo turco realizar parte de su tesis en la Universidad de Lieja, con sede en Bélgica.

Junto a un equipo internacional de astrónomos, que incluye un premio Nobel, Yalcinkaya detectó, por primera, vez cuatro exoplanetas: dos alrededor de la estrella más pequeña y fría TOI-5799, y uno alrededor de cada una de las estrellas TOI-1743 y TOI-6223, utilizando el método de tránsito, comúnmente empleado en el descubrimiento de planetas.

El estudio también empleó telescopios del Observatorio Kreiken de la Universidad Americana (AUKR) y del Observatorio Nacional Turco (TUG). Así fue posible determinar que TOI-5799c, uno de los exoplanetas descubiertos alrededor de la estrella TOI-5799, a una distancia de aproximadamente 90 años luz, se encuentra dentro de la zona habitable de la estrella.

Por lo tanto, la posibilidad de que posea una atmósfera, debido a su ubicación en la zona habitable, resalta la posibilidad de observar vida con el Telescopio Espacial James Webb (JWST, por sus siglas en inglés).

“El exoplaneta está a una distancia donde el agua podría potencialmente existir como líquido, debido a su temperatura superficial de alrededor de 63 grados Celsius (145,4 grados Fahrenheit), pero la atmósfera podría cambiar un poco las cosas ya que no sabemos qué tipo de atmósfera tiene”, explicó Yalcinkaya a la agencia de noticias Anadolu. “Podría ser mucho más caliente de lo esperado o más frío, aún no lo sabemos”.

“Si hay vida allí, puede haber algunas bioseñales en su atmósfera. Podemos observar esto en el futuro para ver si hay vida allí o no”, indicó.

¿Cómo son los nuevos exoplanetas?

Yalcinkaya explicó además que los planetas descubiertos por su equipo habían sido identificados previamente como potenciales exoplanetas tras observaciones en el Telescopio Espacial TESS.