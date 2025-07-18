La relación entre Brasil y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años, en medio de una escalada política y comercial impulsada por la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 50% sobre todos los productos brasileños a partir de agosto.

En medio de esta tensión, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó este jueves la amenaza arancelaria de Trump como un "chantaje inaceptable". Horas antes, el mandatario estadounidense había insistido en que el gobierno de Lula debe "cambiar de rumbo" y "dejar de atacar" al expresidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Justamente, la medida anunciada por Trump se enmarca en un supuesto "trato injusto" hacia Bolsonaro, actualmente juzgado por un presunto intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, así como por su participación en supuestas prácticas comerciales desleales.

Para manifestar su respaldo a Bolsonaro, Trump envió una carta al exmandatario y la compartió en su plataforma Truth Social. En esta, calificó de "horrible" el trato que recibe el brasileño y pidió que el juicio en su contra termine "de inmediato", junto con el fin del "ridículo régimen de censura" que, según él, impone el actual gobierno brasileño.

"He visto el trato horrible que estás recibiendo en manos de un injusto sistema volcado contra ti. ¡Este juicio debería acabar inmediatamente! No me sorprende que encabeces las encuestas: fuiste un líder fuerte y muy respetado que serviste bien a tu país", afirmó Trump.

"He expresado firmemente mi desaprobación, tanto públicamente como a través de nuestra política arancelaria", agregó.

Mientras tanto, el juicio contra Bolsonaro avanza hacia su etapa final, con la atención centrada en la sentencia que se conocerá entre septiembre y octubre. Bolsonaro afirmó este jueves que afrontará su juicio porque no tiene alternativa, aunque, según él, no existe "nada que lo vincule" a los actos de los que se le acusa.

No es la primera vez que Bolsonaro, quien insiste en ser candidato para las presidenciales de 2026 pese a estar inhabilitado hasta 2030, recibe el respaldo público de Trump. Además, la familia del exmandatario mantiene una fuerte influencia en Washington, con la presencia allí de su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.

Lula: "No es un 'gringo' quien va a dar órdenes a este presidente"

Por su parte, Lula respondió calificando la amenaza arancelaria como un "chantaje inaceptable", basado en informaciones falsas y un "grave atentado a la soberanía nacional".

En un pronunciamiento en cadena nacional, el mandatario defendió la independencia del Poder Judicial brasileño y aseguró que Brasil es "un país de paz y sin enemigos", comprometido con el multilateralismo y la cooperación internacional.