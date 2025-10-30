Joseph Aoun, presidente de Líbano, instruyó este jueves al comandante del ejército del país a enfrentar cualquier incursión de Israel en el sur del territorio, luego de que las fuerzas de Tel Aviv ingresaran a una ciudad del área, y mataran a un funcionario en un edificio municipal durante una operación nocturna.
La agencia estatal de noticias de Líbano NNA informó que tropas israelíes avanzaron en la ciudad de Blida, en el distrito de Marjayoun, con vehículos militares y todoterrenos, recorriendo casi un kilómetro desde la frontera, en lo que describieron como “un ataque peligroso e inédito”.
Según el reporte, las fuerzas israelíes irrumpieron en el edificio municipal de Blida a la 1:30 a.m. hora local, donde mataron a un funcionario del municipio. Los vecinos de la zona relataron haber escuchado gritos y pedidos de auxilio desde el edificio hasta que las tropas se retiraron alrededor de las 4:00 a.m.
Tras la evacuación de las tropas israelíes, el ejército libanés trasladó el cuerpo del funcionario fallecido al hospital, mientras que el ejército israelí no emitió comentarios inmediatos sobre el incidente.
Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó la acción de Israel como “un ataque flagrante a las instituciones estatales y la soberanía del Líbano”. En un comunicado publicado en la red social X, Salam afirmó que Beirut continúa ejerciendo presión sobre Tel Aviv a través de la ONU y los países patrocinadores del acuerdo de cese de hostilidades “para garantizar la detención de las violaciones repetidas y la implementación de una retirada completa de Israel de nuestras tierras”.
Paralelamente, la agencia NNA informó sobre ataques aéreos israelíes que impactaron las localidades de Mahmoudiyeh y Jarmaq, en el distrito de Jezzine, también en el sur del Líbano, este jueves. El ejército israelí aseguró que el ataque estaba dirigido a infraestructura de Hezbollah en la zona, incluyendo un lanzador y un túnel.
Esta ofensiva se enmarca en un conflicto más amplio: el ejército israelí ha matado a más de 4.000 personas y ha herido a cerca de 17.000 durante su agresión contra Líbano, que comenzó en octubre de 2023 y se convirtió en una ofensiva a gran escala en septiembre de 2024.
A pesar de que se alcanzó un alto el fuego en noviembre de 2024 tras un año de ataques transfronterizos entre Hezbollah e Israel, este último ha violado el acuerdo más de 4.500 veces. Según la tregua, el ejército israelí debía haberse retirado del sur de Líbano en enero de este año, pero solo lo hizo parcialmente, manteniendo presencia militar en cinco puestos fronterizos.