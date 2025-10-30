Joseph Aoun, presidente de Líbano, instruyó este jueves al comandante del ejército del país a enfrentar cualquier incursión de Israel en el sur del territorio, luego de que las fuerzas de Tel Aviv ingresaran a una ciudad del área, y mataran a un funcionario en un edificio municipal durante una operación nocturna.

La agencia estatal de noticias de Líbano NNA informó que tropas israelíes avanzaron en la ciudad de Blida, en el distrito de Marjayoun, con vehículos militares y todoterrenos, recorriendo casi un kilómetro desde la frontera, en lo que describieron como “un ataque peligroso e inédito”.

Según el reporte, las fuerzas israelíes irrumpieron en el edificio municipal de Blida a la 1:30 a.m. hora local, donde mataron a un funcionario del municipio. Los vecinos de la zona relataron haber escuchado gritos y pedidos de auxilio desde el edificio hasta que las tropas se retiraron alrededor de las 4:00 a.m.

Tras la evacuación de las tropas israelíes, el ejército libanés trasladó el cuerpo del funcionario fallecido al hospital, mientras que el ejército israelí no emitió comentarios inmediatos sobre el incidente.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, calificó la acción de Israel como “un ataque flagrante a las instituciones estatales y la soberanía del Líbano”. En un comunicado publicado en la red social X, Salam afirmó que Beirut continúa ejerciendo presión sobre Tel Aviv a través de la ONU y los países patrocinadores del acuerdo de cese de hostilidades “para garantizar la detención de las violaciones repetidas y la implementación de una retirada completa de Israel de nuestras tierras”.