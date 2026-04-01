ECONOMÍA
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China critica las “licencias” de Estados Unidos que restringen el comercio con Venezuela
China afirmó que las nuevas licencias de Estados Unidos para Venezuela excluyen a países clave del comercio y las transacciones con Caracas, perjudicando sus intereses económicos.
China critica las “licencias” de Estados Unidos que restringen el comercio con Venezuela
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, afirmó que las licencias de EE.UU. restringen el comercio con Venezuela. / AP
1 de abril de 2026

China criticó este miércoles con firmeza una nueva política de Estados Unidos que endurece las normas comerciales relacionadas con Venezuela y deja fuera a países clave como el propio país asiático, así como Rusia, Corea del Norte, Irán y Cuba.

En una rueda de prensa celebrada en Beijing, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificó las llamadas “licencias generales” emitidas por Washington como una restricción a la cooperación económica legítima. En ese marco, instó a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales contra Venezuela en lugar de recurrir a exenciones de licencias que, dice Beijing, socavan los intereses de otros países.

“China se opone firmemente a que se establezcan restricciones a la cooperación entre China y Venezuela mediante la emisión de las llamadas licencias generales”, declaró Mao, subrayando la necesidad de "salvaguardar los intereses" de la economía china.

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Las críticas llegan luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una exención sobre sanciones relacionadas con Venezuela este martes. No obstante, aclaró que la nueva medida no implica el procesamiento ni el refinado de minerales de origen venezolano, incluido el oro, y también excluye a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

En este contexto, Mao señaló que, en lugar de recurrir a estas licencias generales, Estados Unidos debería “levantar de inmediato las sanciones ilícitas y unilaterales contra Venezuela, en lugar de utilizar las llamadas licencias generales para encubrir sus maniobras" orientadas a obstaculizar los “intereses legítimos de otras partes”.

La última medida de la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, llega después de que las fuerzas estadounidenses llevaran a cabo una incursión en Caracas en enero, en la que capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro junto con su esposa Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York acusados de delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas. Ambos han negado los cargos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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