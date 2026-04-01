China criticó este miércoles con firmeza una nueva política de Estados Unidos que endurece las normas comerciales relacionadas con Venezuela y deja fuera a países clave como el propio país asiático, así como Rusia, Corea del Norte, Irán y Cuba.

En una rueda de prensa celebrada en Beijing, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificó las llamadas “licencias generales” emitidas por Washington como una restricción a la cooperación económica legítima. En ese marco, instó a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales contra Venezuela en lugar de recurrir a exenciones de licencias que, dice Beijing, socavan los intereses de otros países.

“China se opone firmemente a que se establezcan restricciones a la cooperación entre China y Venezuela mediante la emisión de las llamadas licencias generales”, declaró Mao, subrayando la necesidad de "salvaguardar los intereses" de la economía china.