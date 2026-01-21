Arabia Saudí, Türkiye, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han aceptado las invitaciones para unirse a la Junta de la Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores saudí en una declaración conjunta.

En el comunicado, difundido el miércoles, se indicó que cada país firmará los documentos de adhesión conforme a sus respectivos procedimientos legales.

En este marco, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, subrayó que Ankara considera importantes todas las iniciativas destinadas a lograr la paz en Gaza. Estas declaraciones se produjeron durante una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien agradeció la postura de su país por no guardar silencio ante el genocidio en Gaza.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, asistirá este jueves en Suiza a la ceremonia de firma de la Carta de la Junta de la Paz para Gaza.

La Junta de la Paz

Posteriormente, la Casa Blanca anunció la creación de dicha junta, junto con la aprobación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, uno de los cuatro organismos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.

De acuerdo con lo previsto, el órgano estará presidido por Trump e integrado por alrededor de 15 líderes mundiales. Entre sus funciones figuran la supervisión de la formación de un gobierno palestino tecnocrático y el seguimiento del proceso de reconstrucción en Gaza. Asimismo, se espera la participación de Türkiye, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudí, Qatar y Egipto. El exenviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, podría actuar como representante sobre el terreno.