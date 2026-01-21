Arabia Saudí, Türkiye, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han aceptado las invitaciones para unirse a la Junta de la Paz impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó el ministerio de Relaciones Exteriores saudí en una declaración conjunta.
En el comunicado, difundido el miércoles, se indicó que cada país firmará los documentos de adhesión conforme a sus respectivos procedimientos legales.
En este marco, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, subrayó que Ankara considera importantes todas las iniciativas destinadas a lograr la paz en Gaza. Estas declaraciones se produjeron durante una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien agradeció la postura de su país por no guardar silencio ante el genocidio en Gaza.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, asistirá este jueves en Suiza a la ceremonia de firma de la Carta de la Junta de la Paz para Gaza.
La Junta de la Paz
Posteriormente, la Casa Blanca anunció la creación de dicha junta, junto con la aprobación del Comité Nacional para la Administración de Gaza, uno de los cuatro organismos designados para gestionar la fase de transición en el enclave.
De acuerdo con lo previsto, el órgano estará presidido por Trump e integrado por alrededor de 15 líderes mundiales. Entre sus funciones figuran la supervisión de la formación de un gobierno palestino tecnocrático y el seguimiento del proceso de reconstrucción en Gaza. Asimismo, se espera la participación de Türkiye, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Arabia Saudí, Qatar y Egipto. El exenviado de la ONU para Oriente Medio, Nikolay Mladenov, podría actuar como representante sobre el terreno.
La iniciativa forma parte de un plan de 20 puntos propuesto por Trump y adoptado por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2803 en noviembre de 2025.
Un genocidio en curso
Desde octubre de 2023, la brutal ofensiva de Israel contra Gaza ha causado la muerte de más de 71.000 palestinos y ha dejado más de 171.000 heridos. A ello se suma la destrucción de alrededor del 90 % de la infraestructura civil del enclave.
No obstante, pese al alto el fuego, Israel ha continuado sus ataques. Desde su entrada en vigor el 10 de octubre de 2025, al menos 483 palestinos han muerto y 1.287 han resultado heridos. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes mantienen la ocupación de zonas tampón en el sur y el este de Gaza, así como de amplias áreas del norte, lo que supone más del 50% del territorio, mientras restringen severamente la entrada de alimentos, ayuda médica y suministros básicos para los cerca de 2,4 millones de palestinos que viven en condiciones extremas.