En medio de una tregua frágil y asediada por la violencia, Hamás ha alertado sobre la existencia de nuevas iniciativas que, según la organización, buscan esquivar la implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza. En un comunicado difundido en Telegram, su portavoz, Hazem Qassem, advirtió sobre “informes de maniobras para sortear el pacto” y reafirmó la exigencia de cumplir la segunda fase del acuerdo.

Esta etapa contempla el cese definitivo de la ofensiva israelí, la retirada total de las fuerzas de ocupación del enclave y el repliegue en el Corredor Filadelfia. Sin embargo, Qassem acusó a Israel de incumplir los protocolos humanitarios incluidos en el pacto, prolongando una situación que mantiene a Gaza en el umbral de la catástrofe.

Un acuerdo estancado

El alto el fuego, pactado en enero y diseñado en tres fases, llegó a un punto muerto tras la conclusión de su primer tramo en marzo. Israel ha evitado avanzar hacia la segunda fase, optando por prórrogas estratégicas que le han permitido negociar la liberación de rehenes sin comprometerse con los aspectos humanitarios y militares del acuerdo. Según analistas, esta postura responde a la presión de los sectores más radicales dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu, que rechazan cualquier retirada de Gaza.

Hamás, por su parte, ha intensificado las gestiones con los mediadores para reactivar las negociaciones. “No queremos volver a la guerra. Sin embargo, si la ocupación reanuda su agresión, no tendremos otra opción que defender a nuestro pueblo”, advirtió Qassem en su mensaje.