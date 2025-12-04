El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su retórica contra el Gobierno de Venezuela, advirtiendo que podría escalar sus ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico hasta llegar a una posible operación terrestre en ese país. Algo que podría abrir la puerta a una confrontación directa con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

A diferencia de su llamado a poner fin a la ofensiva en Gaza y a la guerra entre Ucrania y Rusia mediante negociaciones, el enfoque de la administración Trump sobre Venezuela es muy distinto: un mensaje abierto para derrocar al Gobierno de Maduro, de orientación socialista y heredero de un proyecto político que mantiene su liderazgo desde finales de los años 90, en un país que alberga algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo.

Trump ha designado recientemente a Maduro y a varios altos funcionarios del gobierno como miembros de una banda de narcotraficantes, el supuesto Cartel de los Soles, al que la Casa Blanca calificó como organización terrorista extranjera. Caracas condenó la acusación y rechazó la existencia en sí misma del supuesto cartel.

Aunque Trump sugirió la semana pasada que una operación terrestre "comenzaría muy pronto" y dijo que el espacio aéreo venezolano debería considerarse "cerrado", aún no ha tomado medidas concretas. Sin embargo, sí mantuvo una llamada telefónica con el presidente venezolano, en la que el mandatario estadounidense supuestamente rechazó las solicitudes de Maduro.

Pero, ¿existe una posibilidad real de que Estados Unidos lance una operación terrestre contra Venezuela?

“La probabilidad de que tenga lugar una operación al estilo de Panamá o Afganistán es baja, principalmente porque el territorio venezolano es extenso y tal intervención requeriría apoyo militar estratégico de Colombia”, dice Lorena Erazo Patiño, profesora de Estudios Globales en la Universidad de La Salle en Bogotá, en referencia a las operaciones estadounidenses en Centroamérica y Asia, en diálogo con TRT World.

Patiño destaca además que la relación entre EE.UU. y Colombia –país vecino de Venezuela, que también tiene un presidente de orientación socialista, Gustavo Petro– no atraviesa un buen momento, ya que la administración Trump lo ha sancionado recientemente, incluyéndolo en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

En este escenario, Washington no podría esperar respaldo colombiano, sostiene la experta.

Así, bajo las circunstancias actuales, EE.UU. probablemente no lanzará un “desembarco al estilo de Normandía”. En cambio, optaría por reforzar su cerco naval y, eventualmente, realizar operaciones puntuales bajo su controvertida doctrina antinarcóticos, explica Patiño. “Es una estrategia de contención agresiva, no de invasión territorial”, agrega.

Los desembarcos de Normandía, nombre en clave Operación Overlord, realizados por tropas aliadas en 1944 fueron el punto decisivo que llevó a la caída de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos días, EE.UU. ha incrementado su presencia naval en el mar Caribe, enviando a la región al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, mientras que tres bombarderos B-52 volaron cerca de la costa venezolana.

¿Un “suicidio estratégico”?

Desde la Doctrina Monroe de 1823 –que promovía su dominio en la región y permitió múltiples intervenciones en países como México, Cuba, Nicaragua y la República Dominicana– Estados Unidos ha considerado a América Latina como su “patio trasero”.

Pero los expertos ven una intervención militar en la actualidad como un movimiento muy arriesgado,en un mundo que avanza hacia un orden multipolar marcado por la competencia entre grandes potencias, principalmente Washington, Moscú y Beijing.

“Debe señalarse que una invasión a gran escala sería un suicidio estratégico: fracturaría el continente, desataría un conflicto prolongado y erosionaría aún más la ya debilitada legitimidad internacional de Estados Unidos”, advierte Alfonso Insuasty Rodríguez, coordinador de la Red Interuniversitaria por la Paz y director del grupo de investigación GIDPAD de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia.

“Todo sugiere que una invasión masiva de Venezuela no sería ni limpia, ni rápida, ni barata. El tamaño del país, su compleja geografía y una estructura de defensa con componentes tanto militares como civiles convertirían el territorio en un escenario de desgaste prolongado”, dice Rodríguez a TRT World.

En 1961, EE.UU. y sus aliados cubanos fracasaron en su desastrosa operación de Bahía de Cochinos, que buscaba derrocar al gobierno comunista de Fidel Castro, anti estadounidense, en Cuba, que se sostiene hasta la actualidad. Cuba es un firme partidario del Gobierno de Maduro.

Debido al legado de intervenciones estadounidenses, poco populares entre los latinoamericanos, muchos en la región rechazan cualquier presencia militar estadounidense.

Además, distintos grupos insurgentes con raíces socialistas siguen activos en la región. Si EE.UU. avanzara hacia una operación terrestre en Venezuela, estos grupos, con una larga tradición de lucha armada, podrían entrar en escena apoyando al Gobierno de Maduro frente a las tropas estadounidenses y sus aliados, asegura Rodríguez.