Estados Unidos mantiene su intensa ofensiva en aguas internacionales, y en su más reciente operación este martes atacó a una embarcación en el Pacífico oriental que, afirma, supuestamente estaba vinculada al narcotráfico. La acción mató a dos muertos y mantiene elevado el nivel de tensión en la región.

En un comunicado oficial, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció que “por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Guerra efectuó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada (DTO)”.

Según Hegseth, la información de inteligencia de EE.UU.indicó que la embarcación estaba involucrada en “tráfico ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes”. El funcionario añadió que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque y precisó que dos hombres calificados como “narcoterroristas” murieron a bordo.

Hegseth además reiteró la postura de Washington frente a lo que ha denominado su lucha contra el narcotráfico al afirmar que “localizaremos y neutralizaremos toda embarcación que tenga la intención de traficar drogas hacia Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra principal prioridad. Ningún terrorista de cartel tiene oportunidad frente a las fuerzas armadas estadounidenses”.

Ataques de EE.UU. han matado a 67 persona





El ataque de este martes es el más reciente de la serie de operaciones que Washington ha lanzado contra embarcaciones a las que acusa de estar vinculadas al narcotráfico. Según la Casa Blanca, estas acciones forman parte de la campaña del presidente Donald Trump para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de 15 de operaciones similares en el Caribe y el Pacífico oriental, en las que afirman haber destruido, hasta ahora, al menos 17 naves: 16 embarcaciones y un semisumergible. El saldo es hasta el momento de al menos 67 muertos.

Sin embargo, Estados Unidos no ha presentado evidencias públicas de que los objetivos atacados estuvieran efectivamente traficando narcóticos o representaran una amenaza directa para el país.

Organizaciones de derechos humanos y expertos legales han puesto en duda la legalidad de este tipo de operativos, argumentando que los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico violan el derecho internacional. Justamente, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, calificó las acciones como “inaceptables” y pidió una investigación independiente, describiéndolas como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Además, durante lo que ya son más de dos meses, Trump ha expandido la presencia militar estadounidense en Latinoamérica, desplegando infantes de marina, buques de guerra, aviones de combate y bombarderos, submarinos y drones. También se reporta que el portaaviones USS Gerald Ford se dirige al Caribe como parte de este despliegue.

Estas acciones militares han elevado las tensiones regionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro —a quien Washington acusa de narcotráfico, sin pruebas—, ha denunciado que el despliegue estadounidense es un pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

Rubio informará al Congreso sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela





Mientras Washington mantiene su ofensiva, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informará este miércoles al Congreso, a puerta cerrada, sobre los ataques en el Caribe, cerca de Venezuela, y en Pacífico oriental, cerca de Colombia. Según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Rubio se reunirá con el denominado Grupo de los 12, integrado por los líderes de la mayoría republicana y la minoría demócrata en ambas cámaras, así como por miembros de los comités de inteligencia.

Relacionado TRT Español - “No va a ocurrir”: Sheinbaum descarta ataques de EE.UU. en México contra cárteles del narcotráfico

La oposición demócrata ha acusado al Gobierno de Donald Trump de no entregarles información suficiente sobre los operativos. Leavitt rechazó esas críticas y aseguró que la administración ha mantenido informado al Congreso. El Gobierno de Trump “ha informado al Congreso sobre estos asuntos en ocho ocasiones distintas, y los demócratas han participado en dichas reuniones. De hecho, el secretario Rubio estará mañana (miércoles) en el Capitolio para informar al Grupo de los 12, que también incluye a demócratas”, afirmó.