Durante su intervención en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló este sábado que se necesita una cooperación internacional sólida, nuevas herramientas de política y cadenas de suministro sostenibles para reactivar el comercio global.
El mandatario turco expresó el apoyo de Ankara a la adopción de un enfoque basado en un trato “justo y equitativo” en los procesos de reestructuración de deuda, sobre todo para los países de bajos ingresos. "Invito a todo el G20 a asumir una mayor responsabilidad en la construcción de una economía global más inclusiva donde nadie quede atrás", subrayó.
El presidente Erdogan está en Johannesburgo para una cumbre de dos días, del 22 al 23 de noviembre, que aborda algunos de los desafíos globales más urgentes. También se prevé que intervenga en varias otras sesiones del encuentro, que se celebra bajo el lema “Solidaridad, Igualdad y Sostenibilidad”.
Erdogan viajó el viernes acompañado por la primera dama, Emine Erdogan; el ministro de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan; el ministro del Tesoro y Finanzas, Mehmet Simsek; el jefe de gabinete presidencial, Hasan Dogan; el director de Comunicaciones, Burhanettin Duran; el principal asesor de política exterior y seguridad, Akif Cagatay Kilic; el vicepresidente del AKP y portavoz del partido, Omer Celik, además de otros altos funcionarios.
Declaración final del G20
Este sábado, el país anfitrión anunció que los líderes del G20 en Johannesburgo adoptaron la declaración final de la cumbre.
“Estábamos cada vez más cerca de esa adopción unánime, y ahora tenemos una declaración de la cumbre adoptada”, dijo a la emisora pública SABC este sábado Vincent Magwenya, portavoz del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.
Magwenya explicó que hubo un “ligero cambio” en el programa, y que la declaración pasó a discutirse en primer lugar, cuando normalmente se aprueba al final. Esto ocurrió luego de que, en reuniones bilaterales, surgiera la idea de adoptarla antes del resto de la sesión.
“La declaración afirma que la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo el punto central, junto con el derecho internacional, para abordar las controversias, evitar el uso de la fuerza y comprometerse con la resolución pacífica de los conflictos”, añadió.
El texto también destacó la gravedad de la crisis climática y expresó un fuerte apoyo a los esfuerzos internacionales para triplicar la capacidad global de energía renovable.
La cumbre de líderes abrió este sábado con delegaciones reunidas para dos días de conversaciones. Creado en 1999, el G20 está compuesto por 19 países y dos organismos regionales: la Unión Europea y la Unión Africana. Más recientemente, el bloque se ha ampliado a 21 miembros: 19 naciones más la Unión Europea y la Unión Africana. Su objetivo es reunir a países ricos y pobres para enfrentar problemas comunes, especialmente económicos.
Los líderes de la ONU, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales también participan tradicionalmente como invitados, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también está presente en Johannesburgo.