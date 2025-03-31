Los palestinos en Gaza tenían poco que celebrar el domingo al comenzar la festividad de Eid al-Fitr, en medio de un rápido agotamiento de los suministros de alimentos y sin un final a la vista para la ofensiva de Israel.

En el primer día de celebración, al menos 33 palestinos, incluidos 13 niños, fueron asesinados en ataques aéreos israelíes en varias zonas de Gaza. Mientras, en la Cisjordania ocupada, el ejército israelí atacaba con gas lacrimógeno a familias que visitaban el cementerio cerca del campo de refugiados de Yenín, y varias personas sufrieron asfixia por inhalación de gas como resultado.

Aún con el enclave bajo ataque, muchos fieles realizaron sus oraciones al aire libre frente a mezquitas demolidas.

Se supone que esta fecha es una ocasión alegre, en la que las familias se reúnen para banquetes y compran ropa nueva para los niños. Sin embargo, la mayoría de los 2 millones de palestinos de Gaza solo intentan sobrevivir.

“Es el Eid de la tristeza”, dijo Adel al-Shaer tras asistir a las oraciones en la ciudad central de Deir al-Balah.

“Perdimos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, nuestras vidas y nuestro futuro. Perdimos a nuestros estudiantes, nuestras escuelas y nuestras instituciones. Lo perdimos todo”.

“Muerte, desplazamiento, hambre”

Veinte miembros de su familia extendida han muerto en ataques israelíes, incluidos cuatro jóvenes sobrinos hace apenas unos días, dijo entre lágrimas.

Israel puso fin al alto el fuego con Hamás y reanudó la ofensiva a principios de mes. Los ataques israelíes han matado a cientos de palestinos, y desde hace cuatro semanas Israel no ha permitido la entrada de alimentos, combustible ni ayuda humanitaria.

"Hay muerte, desplazamiento, hambre y asedio", dijo Saed al-Kourd, otro fiel.