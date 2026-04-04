Las tropas aéreas de EE.UU. desplegadas en Oriente Medio vivieron este viernes la que podría considerarse su peor jornada desde que Washington y Tel Aviv encendieron la guerra contra Irán hace más de un mes. Citando funcionarios que han preferido mantener el anonimato, diversos medios reportan que Teherán derribó un caza F-15E Strike Eagle estadounidense, mientras casi al mismo tiempo un avión de ataque A-10 Warthog se estrelló en el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz. Este sábado, la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim publicó imágenes que, señala, muestran el momento en que esta segunda aeronave es impactada por proyectiles.

El diario The New York Times, con información de dos fuentes, indicó que el único piloto del A-10 Warthog fue rescatado sano y salvo. Además, NBC News reportó que esta aeronave logró llegar al espacio aéreo de Kuwait, donde el piloto se eyectó y la aeronave se estrelló, según la declaración de un funcionario. El piloto se encuentra a salvo, añadió el informe.

Por su parte, la agencia de noticias AP afirmó que un miembro de la tripulación del caza F-15 fue rescatado, mientras que la búsqueda de un segundo militar a bordo continúa, de acuerdo a funcionarios de EE.UU. La publicación añadió que el Pentágono ya le notificó al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconocía el paradero del segundo oficial en la aeronave. Según The New York Times y The Wall Street Journal, el caza F-15E era tripulado por un piloto y un oficial de sistemas de armas en el asiento trasero.

Por el momento, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han hecho pública información sobre los incidentes con estos dos aviones.

Reportes sobre impacto a un helicóptero Black Hawk

Medios iraníes, por otro lado, publicaron que un helicóptero de EE.UU. que participaba en las operaciones de búsqueda del militar desaparecido fue impactado por un proyectil. La agencia de noticias semioficial Mehr publicó imágenes de lo que afirmó era el helicóptero alcanzado, pero no proporcionó más detalles sobre las víctimas ni las circunstancias del incidente.

Ahora bien, la cadena Newsmax informó que el helicóptero impactado, un Blackhawk, logró escapar del espacio aéreo iraní. Uno de los pilotos fue rescatado y está recibiendo atención médica, mientras que se desconoce el estado del segundo, añadió.

"Hemos visto videos de aviones HC-130 y helicópteros en el cielo. Una fuente me dice que un Blackhawk también pudo haber sido alcanzado sobre Irán mientras realizaba operaciones de rescate para encontrar al segundo piloto del F-15. Me informaron que el Blackhawk fue seguido por una estela de humo al cruzar hoy al sur de Iraq desde Irán", escribió un reportero de Newsmax en X.

En medio de todos estos reportes, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había derribado un caza en la zona central del país, aunque dijo que se trataba de un F-35. A lo que se sumó la difusión en televisión estatal sobre una recompensa para quien capture al oficial estadounidense desaparecido con vida y avise a las autoridades. "Las fuerzas militares han iniciado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del avión de combate estadounidense que fue impactado hoy", informó la agencia de noticias iraní Fars.

AP destaca que los incidentes con el caza F-15 y el A-10 marcan la primera vez que aviones de EE.UU. son derribados en el conflicto con Irán. También que ocurre apenas dos días después de que el presidente Donald Trump dijera en un discurso a la nación que Washington había "derrotado y diezmado por completo a Irán" y que iba "a terminar el trabajo muy rápido".

Trump dice que caza derribado no afectará esfuerzos de diálogo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que el incidente con el caza derribado no afectará las conversaciones que tiene con Irán, según reportó la cadena NBC News. En una breve entrevista telefónica con el medio, el mandatario se negó a comentar los detalles de la operación de búsqueda y rescate tras el incidente, calificándola de un asunto militar delicado.