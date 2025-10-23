El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire de fabricación rusa, destinados a enfrentar la presencia de fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe.

Durante una ceremonia televisada ante altos mandos militares el pasado miércoles, Maduro destacó que Venezuela dispone de misiles rusos de corto alcance Igla-S, los cuales describió como un pilar fundamental del sistema de defensa aérea nacional.

“No tenemos menos de 5.000 en posiciones estratégicas para garantizar la paz”, afirmó, subrayando que estos armamentos están desplegados con el objetivo de proteger la soberanía del país.