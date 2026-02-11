El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este martes la liberación de una activista palestina detenida por las autoridades migratorias de Estados Unidos y calificó su custodia como “cruel e innecesaria”. La joven sufrió una emergencia médica y fue hospitalizada, pero permaneció incomunicada y fue finalmente trasladada nuevamente a un centro de detención.

En un mensaje publicado en la red social X, Mamdani denunció que “Leqaa Kordia ha pasado casi un año en una prisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por ejercer sus derechos de la Primera Enmienda en Nueva York y por alzar la voz contra el genocidio en curso en Palestina”. Y añadió: “Ahora ha vuelto a la detención. Esto es cruel e innecesario. Liberen a Leqaa ahora”.

Kordia, de 33 años, fue detenida en el marco de las protestas registradas hace un año en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en apoyo al pueblo palestino y en rechazo al genocidio de Israel en Gaza. Aunque no era estudiante, participó en las movilizaciones después de que más de 100 miembros de su familia murieran en el enclave. Actualmente, es la última manifestante vinculada a esas protestas que continúa bajo detención migratoria.

Sus familiares y representantes legales exigieron explicaciones al ICE. Informaron que Kordia permaneció hospitalizada durante más de 72 horas tras sufrir una emergencia médica y que, en ese lapso, estuvo incomunicada, sin acceso a su familia ni a sus abogados. Posteriormente, fue trasladada nuevamente al centro de detención.